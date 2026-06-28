Bellingham alimenta el sueño inglés

No se puede decir que la victoria de Inglaterra en la medianoche de este domingo haya sido cómoda. Pero si alguien se lo puso más sencillo fue un Jude Bellingham que alimentó el sueño inglés en el Mundial 2026. El jugador del Real Madrid marcó el primer gol de los ingleses contra Panamá y asistió a Harry Kane en el segundo. Con el 0-2, los de Thomas Tuchel pasan a dieciseisavos de final como líderes y se enfrentarán probablemente a Senegal.

Bajo la lluvia iniciaba este encuentro por el liderato del grupo L, en el que Inglaterra, como no podía ser de otra forma, comenzó dominando a Panamá. Marcus Rashford era el más activo en los primeros minutos, de ahí la ocasión del extremo del Barcelona en el 7′, un chut desde la corona del área en el que anduvo atento Mosquera a la hora de pararla por su palo.

De la cabeza de Bellingham surgió la segunda gran oportunidad de los ingleses en la primera parte. Su remate se fue rozando el larguero y Panamá se escapa viva al descanso. No sin un susto final en una falta bien lanzada por Rashford. Junto a Jude, el más activo de una Inglaterra gris como contra Ghana hace cuatro días.

Inglaterra no dejó a Panamá crecerse y se lanzó a por el primero, pero la puntería y Mosquera lo evitaban. A destacar, el paradón del meta panameño a un tiro cruzado de Kane, que avisaba. Pero quien abriría la lata no sería el killer del Bayern de Múnich, sino Bellingham. El del Real Madrid, que está de dulce en el Mundial, firmó su segunda diana pateando con la zurda un centro de Bukayo Saka desde la esquina.

Bellingham marca y asiste

La maniobra era complicada, a la altura de un genio, pero su marcador le permitió realizarla para adelantar a Inglaterra en el 62′. La asistencia fue de lo poco que hizo en el partido un Saka que era sustituido acto seguido por Noni Madueke. Cinco minutos después del gol de Bellingham, ahí sí, Kane haría el suyo… a centro de Jude.

De nuevo usando su pierna mala, el mediapunta pondría un balón por alto que sólo Kane pudo cazar para mandarla a la red. Un tanto con significado especial, puesto que le convertía en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales. Con 11, superaba la cifra del mítico Gary Lineker.

Panamá llegó a hacer su primer y único gol en el Mundial que termina para la selección centroamericana, pero José Fajardo se encontraba en fuera de juego y la ilusión panameña moría así: compitiendo hasta el último minuto contra Ghana, jugándole de tú a tú a Croacia y poniendo en apuros a la subcampeona de Europa. Chapó.