Resultado Panamá – Inglaterra: resumen, estadísticas, goles, y cómo ha quedado el partido del Mundial 2026
La jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin esta noche de madrugada, por lo que ya conoceremos finalmente cómo queda confeccionado el cuadro de los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo. El grupo L se decide en horario unificado y esta noche estaremos contando lo que ocurra en el duelo entre Panamá e Inglaterra, pero también vamos a estar muy atentos al Croacia – Ghana, que también influirá bastante en el devenir de este cuadro. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Panamá – Inglaterra.
Panamá – Inglaterra del Mundial 2026, en directo
Así va el Mundial 2026
Ahora mismo estamos conociendo los cruces y emparejamientos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se nos vienen auténticos partidazos. En la próxima ronda habrá un Sudáfrica – Canadá, pero al día siguiente llegará un vibrante Brasil – Japón, un interesante Alemania – Paraguay y un reñido Holanda – Marruecos. También tenemos un Costa de Marfil – Noruega, un Francia – Suecia, Argentina – Cabo Verde, Australia – Egipto y Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina. Países como México, Bélgica, España o Suiza conocerán a su rival cuando termine esta jornada de hoy.
El grupo L se decide
Antes del inicio de los dos encuentros en horario unificado hay que destacar que Inglaterra ocupa la primera plaza del grupo L del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que tiene Ghana, que es segunda. Croacia aparece como tercera con tres unidades en su casillero y Panamá es la farolillo rojo tras haber perdido sus dos primeros partidos. Es por ello que lo que suceda hoy en los dos choques va a ser determinante y pueden producirse cambios importantes debido a la igualdad que existe en este cuadro, así que estaremos muy atentos a lo que suceda, tanto en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey con los ingleses y panameños y lo que ocurra en el Croacia – Ghana en Filadelfia.
Partidazo en Nueva York
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Panamá – Inglaterra que corresponde a la jornada 3 del grupo L del Mundial 2026. Este choque que se disputa en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey servirá para decidir en qué puesto acaba el conjunto británico, ya que el combinado panameño está eliminado matemáticamente y sólo tendrá que disputar este choque como mérito trámite para despedirse de la Copa del Mundo.
¡Final!
Termina el partido en Nueva York. Inglaterra se llevó el triunfo por 0-2 frente a Panamá y los ingleses pasan como primeros de grupo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Min 90+4
¡A córner!
Disparo de Eze que desvió un rival y se perdió por línea de fondo. Henderson efectuó el saque de esquina y hubo falta en ataque de Inglaterra.
Min 90+1
¡Gol anulado a Panamá!
Ocasión clarísima para Madueke, que detuvo el guardameta panameño. Montó un contragolpe el conjunto centroamericano y Fajardo consiguió batir a Pickford con un golazo, pero el linier levantó el banderín y parece que sí, que hay fuera de juego.
Min 90
Tiempo añadido
El cuarto árbitro anuncia que se jugarán 6 minutos más en este partido que ya está decidido. Ismael Díaz se sacó un disparo potente desde fuera del área, pero se fue muy desviado.
Min 88
Ocasión… y cambios
Remate de Rashford en el segundo palo que se marchó fuera. Hizo dos cambios Panamá. Gutiérrez y Harvey se marcharon. Ingresaron Davis y Quintero.
Min 85
Gol de Croacia
Y se vuelve a adelantar Croacia en el marcador, por lo que van ganando 2-1 a Ghana y se ponen segundos.
Min 84
Cambios en Inglaterra
Tuchel mueve ficha. Entran Jordan Henderseon y Watkins. Abandonan el campo Harry Kane y Ellito Anderson.
Min 84
Amarilla
Cartulina para Andrade por un agarrón clarísimo. Reclamaba roja el combinado inglés.
Min 80
Gol de Ghana
Tras una revisión larguísima Ghana ha empatado ante Croacia, por lo que se pone interesante la lucha entre estos dos equipos. Los africanos serían segundos.
Min 75
¡Fuera!
Díaz agarró un rebote y no se lo pensó para chutar a portería, pero el cuero se fue por línea de fondo. ¡Hubo córner! En el saque de esquina, tras varios cabezazos, despejó Madueke. En la siguiente jugada el disparo de Ismael se marchó a las nubes.
Min 74
¡Fuera!
Centro de Panamá y el testarazo de un atacante panameño se marchó por encima del larguero.
Min 72
Hay cambios
Volvió a rodar el cuero y se produjeron sustituciones en ambos equipos. Eze entró por Bellingham. En Panamá se van Bárcenas y José Luis Rodríguez entran Díaz y Londoño.
Min 69
A tomar agüita
Tiempo para la hidratación en Nueva York.
Min 67
¡GOOOL DE INGLATERRA!
¡GOOOL DE INGLATERRA! ¡GOOOL DE HARRY KANE! Llega otro para los Three Lions. Acción de Jude Bellingham para terminar centrando para que el delantero del Bayern cabecease y cogiese a contrapié a Mosquera.
Min 64
Hay cambios
Se produjeron dos sustituciones en Inglaterra. Entraron Madueke y Spence. Se marcharon Quansha y Saka. Tuvo una ocasión Panamá, pero el disparo se marchó muy cruzado.
Min 62
¡GOOOL DE INGLATERRA!
¡GOOOL DE INGLATERRA! ¡GOOOL DE BELLINGHAM! Saque de esquina para Inglaterra que botó Saka. Esta vez sí que remató un futbolista de rojo. Fue Jude el que metió la pierna y batió a Mosquera para adelantar a los suyos en Nueva York.
Min 60
Médicos al campo
Quansah, de Inglaterra, y José Luis Rodríguez, de Panamá, están en el suelo y necesitan que entren los médicos a atenderles.
Min 58
¡Paradón de Mosquera!
Vaya oportunidad para Harry Kane y vaya chut se sacó, pero se encontró con una intervención providencial de Mosquera.
Min 56
¡Fuera!
Vaya disparo de José Luis Rodríguez desde fuera del área, fue muy colocadito, pero se marchó fuera. Vaya ocasión de Panamá.
Min 55
¡Fuera!
Robo de Inglaterra y ocasión para Rashford, pero se fue quedando sin ángulo y estrelló el cuero en el lateral de la red.
Min 53
Amarilla
Cartulina amarilla para Fajardo por un agarrón.
Min 52
¡Casi la lía Panamá!
Centro para Harry Kane y un despeje de Panamá chocó en Andrade y casi mete el balón en su propia portería, pero se marchó por encima del larguero.
Min 50
Contragolpe fallido
Contragolpe de Inglaterra, pero Rashford perdió el balón al entrar en el área rival.
¡Comienza el segundo tiempo!
Sacó de centro Inglaterra para reanudar el encuentro en Nueva York. Fajardo entró por Tomás Rodríguez en Panamá.
Qué más partidos se juegan hoy en el Mundial 2026
Además de estos dos choques, todavía tenemos cuatro partidos más por delante en esta madrugada.
- Colombia – Portugal y RD Congo – Uzbekistán. Ambos comenzarán a la 1:30 horas.
- Argelia – Austria y Jordania – Argentina. Ambos empezarán a las 4:00 horas.
El Croacia – Ghana
Como ya hemos informado hace un rato el gol de Sucic marca la diferencia en el Croacia – Ghana a favor de la selección europea, que con este resultado estaría liderando el grupo.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en Nueva York. Panamá e Inglaterra siguen empatando 0-0.
Min 90+2
¡Rozando el palo!
Falta peligrosa a favor de Inglaterra y fue Rashford el encargado de chutar. El balón se marchó rozando el poste de la portería de Panamá.
Min 45
Tiempo añadido
Se jugarán 3 minutos más en este primer tiempo.
Min 43
Despeja el peligro Panamá
Nuevo saque de esquina para el combinado inglés. El balón fue al primer palo y despejó Andrade.
Min 38
¡Fuera!
Gran centro al segundo palo y el remate forzado de Marcus Rashford se fue por poco por encima del larguero.
Min 36
Gol de Croacia
En el otro partido, Croacia le va ganando 1-0 a Ghana con un gol de Sucic. En este momento la selección ajedrezada iría primera del grupo.
Min 33
Mosquera detiene el cuero
Centro al área y Harry Kane peinó de espaldas, pero fue directo a los guantes de Mosquera.
Min 30
Cómo va el Panamá – Inglaterra
Llegamos a la media hora de juego y Panamá e Inglaterra siguen 0-0, al igual que el Croacia – Ghana de esta grupo del Mundial 2026.
Min 26
¡Pickford!
Vaya ataque de Panamá y disparo potente de Tomás Rodríguez. Buena intervención de Pickford para despejar a córner. En el saque de esquina despejaron sin problemas los Three Lions.
Min 23
Pausa de hidratación
Llueve en Nueva York, pero da igual. Llega el momento de la hidratación.
Min 21
Despeja Pickford
Colgó Murillo un balón al corazón de Inglaterra y Pickford se tiró en plancha para meter los puños.
Min 17
¡Harry Kane!
Balón al segundo palo y volea de Harry Kane que repele un rival. En el córner despejó un defensor panameño en el punto de penalti.
Min 15
Lo intentó Saka
Balón en largo para Saka, que recibió en la banda. Se metió en el área con una jugada individual y se sacó un disparo que detuvo el arquero panameño.
Min 10
Córner desaprovechado
Sacó en corto Inglaterra un nuevo córner y el centro final de Saka lo detuvo el guardameta de Panamá.
Min 8
¡Rashford!
Disparo potente y ajustado de Rashford desde la frontal del área y Mosquera se estiró para negarle el gol al inglés. En el córner metió las manos el guardameta panameño y el disparo forzado de Saka se fue por línea de fondo.
Min 5
Despeja Panamá
Córner a favor de Inglaterra que provocó Jude Bellingham. Elliot Anderson mandó el cuero al segundo palo y despejó la zaga de Panamá.
Min 1
Primera ocasión
Sacó el combinado panameño y a los pocos segundos Tomás Rodríguez chutó desde lejos y Pickford atrapó el cuero.
¡¡Comienza el Panamá – Inglaterra!!
Rueda el balón ya en Nueva York. ¡Sacó de centro Panamá! Previamente se guardó un minuto por las víctimas que ha dejado el doble terremoto en Venezuela.
Turno de los himnos
Llega el momento en el que, con todos los jugadores sobre el terreno de juego, empiezan a sonar los himnos de Inglaterra y de Panamá. Llueve bastante en Nueva York.
¡10 minutos!
Ya no queda nada para que ruede el balón en este encuentro del Mundial 2026 Panamá – Inglaterra para abrir esta última jornada en la que se cerrará la fase de grupos y sabremos los cruces finales de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
Dónde ver por TV el Panamá – Inglaterra
Recordamos que este Panamá – Inglaterra se podrá ver por televisión en directo por Dazn, pero habrá que tener contratado el paquete que incluye el Mundial 2026. En la web de OKDIARIO te contamos en vivo online y en streaming gratis todo lo que suceda en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
A qué hora es el Panamá – Inglaterra
Ya no queda nada para que ruede el balón en este partidazo del Mundial 2026 que es Panamá – Inglaterra, que fue fijado en el horario de las 23:00 horas.
Alineación de Panamá
Y ya tenemos el once con el que los panameños se despedirán del Mundial 2026. Esta es la alineación oficial de Panamá hoy contra Inglaterra: Mosquera; Córdoba, Escobar, Harvey, Andrade, Murillo; Gutiérrez, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Bárcenas; Tomás Rodríguez
Alineación de Inglaterra
Y ya tenemos el once elegido por Thomas Tuchel para afrontar este último encuentro de la fase de grupos y hay alguna que otra sorpresa, ya que Gordon es suplente. Esta es la alineación oficial de Inglaterra hoy contra Panamá: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’ Reilly; Elliot Anderson, Bellingham, Morgan Rogers; Saka, Rashford, Kane.
Preparados para el Panamá – Inglaterra
¡Vamos allá! Sólo quedan 45 minutos para que empiece este Panamá – Inglaterra del Mundial 2026 y en breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos conjuntos.
Nos despedimos
Ponemos punto y final a la narración y nos despedimos con la crónica del Panamá 0-2 Inglaterra. Les invitamos a seguir en OKDIARIO, donde le vamos a contar todo lo que suceda en el resto de partidos de la madrugada. ¡Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima!