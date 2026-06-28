Salvador Bellingham: mete un gol clave que evita que Inglaterra vaya por el camino de España en el Mundial

Por momentos, a Inglaterra dejaron de salirle las cuentas. El desenlace de su grupo —con los dos partidos a la misma hora como si fuera la última jornada de la Liga— rozó la desdicha. Pues Croacia vencía a Ghana, los Three Lions se atascaban ante la modesta Panamá e Inglaterra se convertía en potencial rival de España en octavos. El atasco inglés es un clásico en este Mundial.

Le ocurrió ante Ghana y durante una hora contra Panamá. Hasta que Bellingham quiso. Marcó primero y asistió después para despejar el horizonte. Bye España, Hello Senegal. Good save the Jude. Tuchel retrasó su posición y lo ubicó en el doble pivote junto a Elliot, por el que el City desembolsará más de 130 millones de euros, y acabó fluyendo.

El del Real Madrid, que está de dulce en el Mundial, firmó su segunda diana pateando con la zurda un centro de Bukayo Saka desde la esquina. La maniobra era complicada, a la altura de un genio, pero su marcador le permitió realizarla para adelantar a Inglaterra. Cinco minutos después del gol de Bellingham, ahí sí, Kane haría el suyo… a centro de Jude.

De nuevo usando su pierna mala, el mediapunta pondría un balón por alto que solo Kane pudo cazar para mandarla a la red. Un tanto con significado especial, puesto que le convertía en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales. Con 11, superaba la cifra del mítico Gary Lineker. Bellingham se volvió a echar Inglaterra a la espalda, como ante Croacia en el estreno.

Desequilibró el partido tras recibir un pase de Anderson en banda derecha y, marcado por su par, cabalgó hacia el área hasta mandar el balón a la red con un gran disparo ajustado al otro palo. Golazo marca de la casa y victoria para Inglaterra, que marcaría el cuarto y definitivo en el tramo final mediante Marcus Rashford. Bellingham reconduce a Inglaterra a tiempo para evitar a España.