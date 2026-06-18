Bellingham se estrena a lo grande en el Mundial

Jude Bellingham se ha estrenado a lo grande en el Mundial 2026. De estar en entredicho su presencia en el primer once de Thomas Tuchel en el torneo a terminar siendo decisivo y aplaudido en Dallas. La estrella del Real Madrid marcó el gol de la victoria de Inglaterra en su debut contra Croacia e hizo bueno el doblete anterior de Harry Kane, el mejor de los ingleses.

El centrocampista sólo había jugado 20 partidos con el Real Madrid en lo que va de 2026 y sólo uno como titular con su selección hasta el Mundial. Reapareció como lo hacen los grandes y tiró la puerta abajo. Bellingham mostró todo su sacrificio desde el pitido inicial y, aunque las cosas no le acabaran de salir, se dejaba el alma por su país en cada acción.

Ejemplo de ello la carrera que se pegó hasta su área para despejar un balón muerto que bien podría haber supuesto el gol del empate de Croacia en el 15′, tres minutos después del penalti de Kane. Llegó más tarde, en el 36′, e Inglaterra, gracias a su goleador, volvería a adelantarse… y a encajar el segundo al filo del descanso.

También pudo ser algo más generoso en una jugada concreta de la primera parte. Fue en el 20′ cuando Kane le habilitó a la contra con un gran pase para superar la línea de presión. Bellingham condujo en carrera casi hasta el área y cuando tenía a Madueke a la derecha, prácticamente solo decidió fumársela y buscar portería, sin éxito.

El gol de Bellingham decide un partidazo

Bellingham generaba peligro la mayoría de las veces que tocaba el balón al partir desde la mediapunta justo detrás de Kane. Fruto de ello una falta peligrosa que provocó él mismo cerca del área croata, pero que no aprovechó Inglaterra antes de encajar el 2-2. En la segunda parte, nada más comenzar, se vio otro Jude.

Poco después del saque de centro, Bellingham recibió un pase de Anderson en banda derecha y, marcado por su par, cabalgó hacia el área hasta mandar el balón a la red con un gran disparo ajustado al otro palo. Golazo marca de la casa y victoria para Inglaterra, que marcaría el cuarto y definitivo en el 85′ mediante Marcus Rashford.

Antes de ser sustituido en el 79′, y aplaudido por la hinchada inglesa en el estadio de Dallas, Bellingham dejaba varios recursos de calidad con la pelota y por momentos se convirtió en el director del juego de su selección. Fue ese dominio de la situación lo que quizá llevó a Tuchel a retrasar su posición al medio, algo que no convenció ni al seleccionador ni al propio jugador. Paso de gigante y reivindicación del supercrack del Real Madrid, decisivo en el partido más animado de lo que va de Mundial.