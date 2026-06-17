Inglaterra – Croacia, en directo: cómo va, marcador, dónde ver y estadísticas del partido del Mundial 2026 en vivo online hoy
Sigue en directo online el resultado, los goles, la última hora y el minuto a minuto del Inglaterra-Croacia del Mundial 2026
Selección de Croacia para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…
Selección de Inglaterra para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…
Llega el momento de uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. Inglaterra y Croacia abren el Grupo L con un duelo entre dos de las selecciones más destacadas en el torneo mundialista en las últimas ediciones. El AT&T Stadium de Arlington, Texas, es el recinto que dará cabida a uno de los últimos encuentros de la primera jornada de la fase de grupos. Ghana y Panamá, los otros componentes del grupo, se miden a las 01:00 horas del jueves. Se espera que el resultado del Inglaterra-Croacia marque el devenir clasificatorio del Grupo L. Sigue en directo el partido en OKDIARIO
Inglaterra – Croacia, en directo
Así va el Mundial 2026
El Mundial 2026 encara la recta final de la primera jornada de la fase de grupos. La primera semana del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya ha dejado varias sorpresas, como el empate de España ante Cabo Verde, y grandes actuaciones de estrellas; destacando los dobletes de Mbappé y Haaland y el hat-trick de Leo Messi en el Argentina-Argelia.
El duelo entre Croacia e Inglaterra era uno de los que estaban marcados en el calendario mundialista desde que se conocieron los emparejamientos. Junto al Brasil-Marruecos, partido que concluyó con empate a uno, ingleses y croatas tendrán muchos miradas pendientes de su debut en el Mundial 2026. Además, la selección inglesa es la última de las grandes favoritas en estrenarse.
Inglaterra y Croacia reeditan la semifinal de 2028
Ambos equipos ya saben lo que es medirse en un Mundial. Inglaterra y Croacia se vieron las caras en la semifinal de Rusia 2018. La selección balcánica se impuso en la tanda de penaltis para clasificar a su primera final mundialista. Ocho años después de aquel duelo, las dos selecciones cuentan con supervivientes del mismo. Kane, Pickford, Henderson, Stones y Rashford volverán a enfrentarse a los Kramaric, Perisic, Kovacic y a un Luka Modric que vivirá el que será su último Mundial con Croacia tras liderar a su país hacia una final y un tercer puesto en las dos últimas ediciones.
Min. 56
¡Doble parada de Livakovic!
La selección inglesa busca con ahínco el cuarto tanto. Doble intervención de mucho mérito de Livakovic, que despejó un remate de O’Reilly y el rechace de Gordon.
Min. 50
Inglaterra perdona el 4-2
Está K.O. Croacia, con Inglaterra rozando el 4-2. Bellingham tuvo en sus botas el doblete. Más claro fue el intento de O’Really, que remató fuera una clara ocasión. Perdonan los de Tuchel.
Min. 47
¡GOOOL DE BELLINGHAM!
Vuelve a golpear Inglaterra nada más comenzar el segundo tiempo. Gran pase de Anderson al espacio para poner a correr a Bellingham, que no dudó en cruzar el disparo ante Livakovic. Inglaterra 3-2 Croacia.
Min. 46
¡Empieza la segunda parte!
Comienzan los segundos 45 minutos del Inglaterra-Croacia. La primera mitad ha sido un constante intercambio de goles, veremos qué nos depara la segunda.
Kane, otra estrella brillando en el Mundial
La primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 nos está dejando grandes actuaciones de las estrellas. Después de que Mbappé, Haaland y Messi brillaran en el día de ayer, Kane se ha sumado a ellos con un doblete en la primera mitad
Croacia resiste ante Inglaterra
Los tantos croatas en el partido han llegado en dos momentos clave. El primero, obra de Baturina con un potente disparo, surgió en el mejor momento de Inglaterra. También fue decisivo el tanto de Musa para volver a igualar antes del descanso.
¡Descanso!
Finaliza una primera parte repleta de goles y de alternativas para ambas partes. El VAR confirmó el tanto de Musa y, con ello, se dieron por concluidos los primeros 45 minutos. Inglaterra 2-2 Croacia.
Min. 45+6
¡GOOOL DE CROACIA! ¡EMPATE!
Empata Croacia sobre la bocina de la primera mitad. Anotó Musa tras aprovechar un balón suelto en el área.
Min. 45+4
Lo intenta Pasalic
Disparó arriba el futbolista croata, pero en esta ocasión el balón no cogió portería.
Min. 45
Tiempo añadido
Se jugarán cinco minutos más en la primera parte.
Min. 43
¡GOOL DE INGLATERRA! ¡DOBLETE DE KANE!
Cabezazo inapelable de Kane para poner de nuevo por delante de Inglaterra. Remató muy sólo el delantero un envío desde el córner de Rice.
Min. 37
¡GOLAAZO DE CROACIA! ¡BATURINA!
Cañonazo desde la frontal de Baturina que no pudo alcanzar Pickford. Empata Croacia tras el mejor tramo inglés en el choque. ¡Partidazo en Dallas!
Min. 33
¡Casi llega Bellingham!
Centro de Madueke desde banda derecha que no alcanzó por poco Jude Bellingham. Rozó el segundo Inglaterra.
Min. 29
Pérdida comprometida de Kane
Error en salida de balón de Kane cuando bajó a recibir cerca de su propia área. La defensa inglesa apagó el fuego a tiempo.
Min. 23
Pausa de hidratación
Toman aire croatas e inglesas tras un inicio de partido frenético. Tiempo para la pausa de hidratación en Dallas.
Min. 20
Sigue el intercambio de golpes
El partido mantiene un ritmo alto, con alternativas para ambos equipos, aunque sin ocasiones claras. No se desespera Croacia, que espera su momento.
Min. 15
Salva Bellingham el empate
Gran jugada colectiva de Croacia, comandada por Baturina, que aborta Bellingham con una buena acción defensiva. Abraza Pickford al del Real Madrid, celebrándolo.
Min. 12
¡GOOOL DE INGLATERRA!
No falló Kane en su segundo intento, que repitió el lado en su lanzamiento. Manda Inglaterra en el marcador.
Min. 11
Se repite el lanzamiento
El VAR señala que Livakovic se adelantó en el lanzamiento y manda repetir la pena máxima. De nuevo, Kane asumirá la responsabilidad desde los 11 metros.
Min. 9
¡Paró Livakovic!
Gran estirada de Livakovic para detener el lanzamiento de Harry Kane. De nuevo, vuelve a brillar el meta croata.
Min. 7
¡Penalti para Inglaterra!
Cae Madueke en el área tras recibir una patada de Luka Modric, que llegó tarde y derribó al inglés. Gran oportunidad inglesa.
Min. 3
Croacia empieza a inquietar
Saque de esquina botado por Perisic que remata, alto, Sutalo. Estaba muy sólo el central, pero no conectó bien el disparo dentro del área.
¡COMIENZA EL PARTIDO!
Pita el francés Clement Turpin para dar comienzo al Inglaterra-Croacia, duelo del Grupo L del Mundial 2026. ¡Ya rueda el balón!
¡Suenan los himnos… en nada comenzamos!
Termina la ceremonia previa al choque tras la interpretación de los himnos de ambas selecciones. Todo listo para el inicio.
¡Salen los dos equipos al campo!
Ya pisan el césped del Dallas Stadium los futbolistas de Inglaterra y Croacia. En menos de 10 minutos comienza uno de los partidos más esperado de la fase de grupos del Mundial 2026.
Bellingham y Gordon, titulares
Jude Bellingham estará acompañado en el once de Inglaterra por Anthony Gordon, único fichaje del FC Barcelona de cara a la próxima temporada. En Croacia espera su oportunidad en el banquillo Sucic, de la Real Sociedad, y Budimir (Osasuna).
¿Cuántos Mundiales ha jugado Luka Modric?
El inicio del Inglaterra-Croacia oficializará el quinto Mundial en el que participa Luka Modric. El croata se estrenó en Alemania 2006, y sólo su ausencia en Rusia 2010 -Croacia no se clasificó- le priva de igualar los seis Mundiales de Cristiano Ronaldo y Leo Messi.
Partidos de hoy, miércoles 17 de junio, en el Mundial 2026
El partido entre Inglaterra y Croacia del Grupo L es el plato fuerte de la jornada del miércoles 17 de junio, que ya cuenta con un resultado definitivo. Este es el ‘menú’ del día en el Mundial 2026:
- Portugal 1–1 República del Congo: Miércoles 17 de junio a las 19:00 horas. Estadio de Houston.
- Inglaterra – Croacia: Miércoles 17 a las 22:00 horas. Estadio de Dallas.
- Ghana – Panamá: Madrugada del miércoles 17 de junio al jueves 18 a la 1:00 horas. Estadio de Toronto.
- Uzbekistán – Colombia: Madrugada del martes 17 de junio al jueves 18 a las 4:00 horas. Estadio Ciudad de México.
Horario del Inglaterra-Croacia del Mundial 2026
Inglaterra y Croacia son dos de las últimas selecciones en debutar en el Mundial 2026. El duelo entre croatas e ingleses comienza a las 22:00 horas de la España peninsular en el Estadio AT&T de Arlington, Texas.
Alineación de Croacia
Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia durante los éxitos mundialistas de 2018 y 2022 ya tiene su once confirmado para el estreno en Texas ante Inglaterra: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Sucic, Perisic; Pasalic, Baturina y Musa.
El once de Inglaterra
Primer encuentro del Mundial 2026 para la Inglaterra de Thomas Tuchel, que opta por estos 11 futbolistas para el duelo ante Croacia: Pickford; James, Konsa, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.
Cuenta atrás para el Inglaterra-Croacia
¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Inglaterra y Croacia, correspondiente a la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026. El balón comenzará a rodar en menos de una hora en Texas para el inicio de uno de los duelos más esperados de la fase de grupos.
Min. 59
Primer cambio en Croacia, se va Modric
Sale Luka Modric del césped para dar entrada a Mateo Kovacic. El ’10’ no tuvo su mejor actuación ante Inglaterra.