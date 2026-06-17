Inglaterra – Croacia, en directo: cómo va, marcador, dónde ver y estadísticas del partido del Mundial 2026 en vivo online hoy

Llega el momento de uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. Inglaterra y Croacia abren el Grupo L con un duelo entre dos de las selecciones más destacadas en el torneo mundialista en las últimas ediciones. El AT&T Stadium de Arlington, Texas, es el recinto que dará cabida a uno de los últimos encuentros de la primera jornada de la fase de grupos. Ghana y Panamá, los otros componentes del grupo, se miden a las 01:00 horas del jueves. Se espera que el resultado del Inglaterra-Croacia marque el devenir clasificatorio del Grupo L. Sigue en directo el partido en OKDIARIO

Inglaterra – Croacia, en directo

Así va el Mundial 2026

El Mundial 2026 encara la recta final de la primera jornada de la fase de grupos. La primera semana del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya ha dejado varias sorpresas, como el empate de España ante Cabo Verde, y grandes actuaciones de estrellas; destacando los dobletes de Mbappé y Haaland y el hat-trick de Leo Messi en el Argentina-Argelia.

El duelo entre Croacia e Inglaterra era uno de los que estaban marcados en el calendario mundialista desde que se conocieron los emparejamientos. Junto al Brasil-Marruecos, partido que concluyó con empate a uno, ingleses y croatas tendrán muchos miradas pendientes de su debut en el Mundial 2026. Además, la selección inglesa es la última de las grandes favoritas en estrenarse.

Inglaterra y Croacia reeditan la semifinal de 2028

Ambos equipos ya saben lo que es medirse en un Mundial. Inglaterra y Croacia se vieron las caras en la semifinal de Rusia 2018. La selección balcánica se impuso en la tanda de penaltis para clasificar a su primera final mundialista. Ocho años después de aquel duelo, las dos selecciones cuentan con supervivientes del mismo. Kane, Pickford, Henderson, Stones y Rashford volverán a enfrentarse a los Kramaric, Perisic, Kovacic y a un Luka Modric que vivirá el que será su último Mundial con Croacia tras liderar a su país hacia una final y un tercer puesto en las dos últimas ediciones.