La bomba de Suker sobre Modric: «Algo va a pasar con el Real Madrid, seguro que va a hacer algo con el club»

Luka Modric entra en juego este miércoles en el Mundial 2026 en el partido que enfrentará a Croacia contra Inglaterra a las 22:00 horas en Dallas. La leyenda del fútbol, que en septiembre cumplirá 41 años, afronta su último campeonato del mundo con su selección bajo un aroma a retirada tras disputar el último año en el Milan. Sobre ello se ha pronunciado Davor Suker, que ha confirmado el regreso de Modric al Real Madrid.

Luka Modric es una de las grandes sensaciones del Mundial 2026. La leyenda del fútbol entra en juego este miércoles comandando a una Croacia que está encuadrada en el grupo L junto con Inglaterra, Ghana y Panamá. El último baile del capitán croata comienza este miércoles contra Inglaterra, en la que será la puesta en escena de un futbolista que todo hace indicar que está viviendo sus últimos días como futbolista profesional.

Después de salir del Real Madrid el pasado verano y disputar 37 partidos con el Milan en la última temporada, en los próximos días terminará contrato con el equipo italiano y en el aire está pululando una posible retirada después del campeonato del mundo que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. Por ello, Davor Suker se ha pronunciado sobre un posible regreso al Real Madrid en los próximos meses después de anunciar la retirada.

Suker y el futuro de Modric en el Real Madrid

«Es un ejemplo y gracias a Dios que lo tenemos. Es uno de los mejores del mundo y el mejor de Croacia», ha comenzado diciendo Davor Suker en una entrevista concedida a Radio Marca. Después, el ex jugador del Real Madrid, ganador de la Séptima Copa de Europa, también ha anunciado, casi sin querer, el regreso de Luka Modric al Real Madrid.

«Ahora me preguntaron dónde va a seguir, o en Milán o en Madrid… Yo creo que algo va a pasar con el Real Madrid», apuntó Davor Suker sobre los que serán los próximos pasos de Luka Modric. «Seguro que va a volver, pero no sé de qué manera… Vamos a esperar a que pase la Copa del Mundo y a ver qué pasa», dijo en su intervención.

Tras ser cuestionado sobre si volverá como jugador o en el cuerpo técnico, dijo lo siguiente: «No puedo hablar más, no puedo hablar más, amigo. Deja un poco en el aire; no se puede decir todo». «Seguro que va a hacer algo con el Real Madrid, eso te aseguro», confirmó Davor Suker sobre el regreso de la leyenda croata al Bernabéu.