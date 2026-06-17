Estos son los partidos de hoy miércoles 17 de junio en el Mundial 2026: horarios y dónde verlos por TV en directo

El Mundial 2026 se presenta con una apasionante jornada hoy, miércoles 17 de junio, apasionante, ya que terminarán de debutar las últimas selecciones. Entre ellas podemos encontrar a algunas de las favoritas, como pueden ser Portugal e Inglaterra, teniendo los británicos una dura prueba por delante, ya que se enfrentan a Croacia.

Qué partidos se juegan hoy, miércoles 17 de junio, en el Mundial 2026

La jornada 1 del Mundial 2026 encara su recta final y este miércoles 17 de junio se pondrá punto y final a esta primera fecha de la Copa del Mundo que está siendo emocionante. Entre los encuentros destacados de esta día vamos a disfrutar con el debut de la Portugal de Cristiano Ronaldo, pero el duelo más atractivo será el que protagonicen Inglaterra y Croacia.

Portugal – República del Congo

El miércoles 17 de junio se abrirá con un emocionante encuentro en el Estadio de Houston en esta jornada 1 del grupo K del Mundial 2026. Portugal y República del Congo se citan en un choque muy importante para los lusos, que necesitan ganar para acercarse a los dieciseisavos de final, aunque lo cierto es que no deberían pasar grandes dificultades en este cuadro.

Inglaterra – Croacia

Una vez acabado el choque de Portugal llegará el partido más destacado de hoy, miércoles 17 de junio. El Estadio de Dallas acoge un vibrante Inglaterra – Croacia que corresponde a la jornada 1 del grupo L del Mundial 2026. Los Jude Bellingham, Harry Kane y compañía ponen a prueba a la selección ajedrezada del veterano Luka Modric, que se enfrenta a una última gran cita con su país.

Ghana – Panamá

Ya en la madrugada del miércoles 17 al jueves 18 de junio se disputará el Ghana – Panamá en el Estadio de Toronto, por lo que el Mundial 2026 regresa a Canadá. No hay que engañarse y hay que reconocer que es el encuentro menos esperado de esta fecha, pero lo cierto es que lo que ocurra en este duelo es muy importante para el grupo L, que es en el que están Inglaterra y Croacia.

Uzbekistán – Colombia

El punto final a la primera jornada del Mundial 2026 lo pondrán Uzbekistán y Colombia en el Estadio de Ciudad de México con el duelo del grupo K. Los colombianos, que están liderados por James Rodríguez y Luis Díaz, son los claros favoritos para llevarse el triunfo. Los cafeteros no pueden fallar, ya que están en el cuadro de Portugal y República del Congo y un pinchazo podría hacerles pasarlo mal de aquí al final de esta fase.

Portugal – República del Congo. Miércoles 17 de junio a las 19:00 horas. Estadio de Houston.

Inglaterra – Croacia. Miércoles 17 a las 22:00 horas. Estadio de Dallas.

Ghana – Panamá. Madrugada del miércoles 17 de junio al jueves 18 a la 1:00 horas. Estadio de Toronto.

Uzbekistán – Colombia. Madrugada del martes 17 de junio al jueves 18 a las 4:00 horas. Estadio Ciudad de México.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Tenemos que recordar que Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en España en exclusiva todos los partidos que se jueguen en el Mundial 2026. Eso sí, RTVE también entra en escena, aunque el ente público sólo puede emitir un encuentro al día, al igual que ofrecerá en nuestro país los choques que dispute la selección española de fútbol en esta Copa del Mundo que se está jugando en Estados Unidos, México y Canadá.

Atendiendo a los cuatro partidos que se juegan hoy, miércoles 17 de junio, en este Mundial 2026 encontramos el Portugal – República del Congo que sólo se podrá ver en Dazn, al igual que el Ghana – Panamá y del Uzbekistán – Colombia. El choque que ofrecerá Dazn y La1 y que por lo tanto se podrá ver gratis es el Inglaterra – Croacia, que es el partidazo del día.

En la web de OKDIARIO vas a encontrar cada día la mejor información sobre todo lo que ocurra en el Mundial 2026 y también en estos partidos, ya que tenemos a un enviado especial cubriendo esta apasionante Copa del Mundo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto el Portugal – República del Congo y el Inglaterra – Croacia y una vez acaben estos dos choques y los otros dos compartiremos con todos nuestros lectores las respectivas crónicas.