Selección de Uzbekistán para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Uzbekistán afrontará en el Mundial 2026 el momento más importante de su todavía corta historia futbolística. El combinado centroasiático disputará por primera vez una Copa del Mundo desde que comenzó su camino internacional en 1992, apenas un año después de la independencia del país tras la disolución de la Unión Soviética.

La clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá supone un hito histórico para una selección que ha experimentado un crecimiento constante durante las últimas décadas. El equipo estará dirigido por Fabio Cannavaro, histórico exdefensa italiano y campeón del mundo en 2006.

Grupo de la selección de Uzbekistán en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 situó a Uzbekistán en el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Colombia.

La selección asiática tendrá un reto importante en una fase de grupos marcada por estilos muy diferentes. Portugal aparece como el principal favorito por talento y experiencia, mientras que Colombia llega con un perfil competitivo muy consolidado. RD Congo, por su parte, representa un rival físico y exigente.

Cuándo juega Uzbekistán en el Mundial de 2026

El calendario de Uzbekistán en la fase de grupos ya está confirmado. El equipo debutará frente a Colombia en Ciudad de México y posteriormente se medirá a Portugal y RD Congo. La selección uzbeka buscará llegar con opciones al último encuentro del grupo, donde podría jugarse gran parte de sus aspiraciones de clasificación.

Jueves, 18 de junio 2026 – 4:00 horas – Uzbekistán vs Colombia – Estadio Ciudad de México

vs Colombia – Estadio Ciudad de México Martes, 23 de junio 2026 – 19:00 horas – Portugal vs Uzbekistán – Houston Stadium

– Houston Stadium Domingo, 28 de junio 2026 – 1:30 horas – RD Congo vs Uzbekistán- Atlanta Stadium

Convocados de Uzbekistán para el Mundial 2026

Porteros

Botirali Ergashev, Abduvohid Nematov y Utkir Yusupov

Defensas

Abdullah Abdullaev, Khojiakbar Alijonov, Rustamjon Ashurmatov, Umarbek Eshmuradov, Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Sherzod Nasrullaev, Farrukh Sayfiev, Avazbek Ulmasaliev y Jakhongir Urozov.

Centrocampistas

Sherzod Esanov, Azizbek Ganiev, Dostonbek Hamdamov, Odiljon Hamrobekov, Jamshid Iskanderov, Akmal Mozgovoy y Otabek Shukurov.

Delanteros

Azizbek Amonov, Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeev y Oston Urunov.

Quién es el portero de Uzbekistán

Uno de los pilares del equipo es el guardameta Abduvohid Nematov, convertido en una pieza clave dentro del sistema defensivo de Uzbekistán. El portero ha asumido protagonismo en la selección tras reemplazar al veterano Utkir Yusupov.

La apuesta por Nematov forma parte de la renovación progresiva del combinado nacional, que pretende combinar juventud y estabilidad competitiva de cara a su primera participación mundialista.

Las estrellas de la selección de Uzbekistán en el Mundial 2026

El gran referente ofensivo de Uzbekistán será Eldor Shomurodov. Capitán del equipo y máximo goleador histórico de la selección, el delantero llega al Mundial después de completar unas eliminatorias muy destacadas, con cinco goles y cinco asistencias. Su capacidad para imponerse en el juego aéreo, conectar con sus compañeros y asumir responsabilidades ofensivas lo convierten en el futbolista más determinante del combinado asiático.

Otra de las figuras principales es Abdukodir Khusanov. El defensa del Manchester City representa una de las grandes irrupciones del fútbol uzbeko en los últimos años. Su crecimiento ha sido meteórico, pasando de tener una valoración reducida a convertirse en uno de los defensores jóvenes más cotizados.

En el centro del campo, Otabek Shukurov aparece como el motor del equipo, mientras que Oston Urunov aporta versatilidad ofensiva en ataque junto a Shomurodov.

Así es el seleccionador de Uzbekistán en el Mundial 2026

Fabio Cannavaro será el encargado de dirigir a Uzbekistán en el Mundial 2026. La federación decidió apostar por el exdefensa italiano para liderar la preparación del debut mundialista del país.

La llegada de Cannavaro provocó cambios importantes dentro del cuerpo técnico. Timur Kapadze, entrenador que había guiado a la selección hasta la clasificación histórica, abandonó el cargo tras ser reemplazado, aunque inicialmente recibió la propuesta de continuar como asistente técnico. La elección de Cannavaro respondió principalmente a su experiencia y prestigio internacional.