Luka Modric acaba de anunciar su marcha del Real Madrid tras una carrera irrepetible. El croata representa una figura de las más importantes en la historia reciente del Real Madrid, pero el centrocampista se acercaba ya peligrosamente al final de su carrera profesional.

La extraordinaria calidad que atesora se mantiene intacta, pero la edad no perdona y la máxima exigencia del Real Madrid ha hecho que tenga que conformarse con un rol menos relevante en los últimos tiempos, pero ya no como titular si no partiendo desde el banquillo en los partidos importantes como se ha visto esta temporada. Sólo la plaga de lesiones que ha vivido el equipo de Carlo Ancelotti ha permitido verle más minutos.

Modric es uno de los centrocampistas más destacados del fútbol a nivel mundial en el Siglo XXI. Así lo acreditan sus resultados en el Real Madrid y también, en menor medida, con la selección nacional de Croacia, con la que ha logrado superarse en cada campeonato internacional pese a ser un combinado que partía con menos nombre y potencial que otros. Ambos equipos tenían como denominador común la gestión de Luka Modric, un centrocampista total, capaz de jugar como mediocentro, interior o mediapunta y de organizar y desequilibrar a partes iguales.

Sin embargo, los años pasan y el protagonismo de Modric en el Real Madrid ha ido bajando hasta desembocar en una salida con 39 años. Con un rol secundario desde la pasada temporada, si bien aún son muchos los partidos en los que podemos ver a Luka con minutos, incluso como titular, ya no es para nada habitual verle disputar un partido completo, ni tampoco ser uno de los más destacados en un encuentro importante, ya sea de Liga EA Sports o de Champions League.

En el vestuario, Modric sigue siendo una figura muy respetada y con peso específico, pero eso no parece suficiente para el internacional croata, que aspira a contar con más minutos en el Real Madrid. Por ello, su continuidad en el equipo blanco la próxima temporada está en duda, algo a lo que afecta el fin de su contrato, una potencial retirada e incluso la posibilidad de convertirse en entrenador, a medio plazo.

¿Cuándo acaba contrato Luka Modric?

El contrato de Luka Modric con el Real Madrid acaba el 15 de julio de 2025. El futbolista croata entra dentro del plan del club blanco para jugadores mayores de 30 años, a los que se les va renovando año a año en función de su rendimiento. El año pasado Modric y el Madrid anunciaron la ampliación de su contrato una temporada más después de la retirada de Toni Kroos.

Qué edad tiene Modric y cuántos años lleva en el Real Madrid

Luka Modric nació el 9 de septiembre de 1985 en Zadar, Croacia, por lo que en la actualidad tiene 39 años. Hablamos de un jugador ya veterano, que cumple su 13ª temporada en el Real Madrid, equipo al que llegó en el verano de 2012 procedente del Tottenham Hotspur.

Modric debutó en el mes de agosto de 2023, hace más de 20 años, en un partido en el que el actual ’10’ del Real Madrid militaba en el conjunto bosnio Zrinjski Mostar, en calidad de cedido por el Dinamo de Zagreb.

¿Cuántas Champions tiene Modric?

Luka Modric ha conseguido como jugador del Real Madrid la histórica cifra de seis Champions League siendo el jugador más laureado del torneo empatado con compañeros como Nacho Fernández. El croata ha brillado en la competición durante más de una década vistiendo la camiseta blanca y elevándola hasta la estratosfera.

El plan de retirada de Luka Modric

A pesar de que por edad, ya podría estar planteándose seriamente la retirada, parece que Luka Modric quiere continuar en activo y, si las condiciones se dan, quiere hacerlo en el fútbol de primer nivel. El croata podría regresar al Dinamo Zagreb donde despuntó en los albores de su carrera deportiva. El jugador tiene la ambición de participar en el Mundial de fútbol de 2026 y posteriormente anunciar su retirada.