Emociona verlo: las lágrimas de los padres de Mastantuono en su presentación como jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono ha sido presentado en la Ciudad Real Madrid como nuevo jugador del conjunto blanco. El argentino ha estado acompañado en su primer día oficial como jugador madridista por su familia más cercana: sus padres, Cristian y Sofía, y sus dos hermanos, Lucila y Valentín. Los progenitores del ex de River Plate no han podido contener las lágrimas desde el primer momento del acto, que ha comenzado con un vídeo de las mejores jugadas de su hijo.

El atacante ha tenido que esperar a los 18 años para poder incorporarse de forma definitiva al Real Madrid, de acuerdo a la normativa de la FIFA. Por este motivo, uno de los días más especiales de su corta carrera deportiva ha coincidido con su decimoctavo cumpleaños. Una juventud que no ha mostrado en sus primeras palabras como madridista, mostrándose sereno en el discurso y sin echar mano de un papel. Mastantuono ha dejado un agradecimiento especial a su familia, a la que ha calificado como «indispensable».

Con la llegada del internacional albiceleste continúa el legado argentino en el Real Madrid. Florentino Pérez ha querido recordar a una leyenda merengue como Alfredo Di Stefano en la presentación de su compatriota. El presidente del Real Madrid ha asegurado que el cinco veces campeón de Europa «estaría orgulloso» de ver a Franco Mastantuono con la elástica madridista.

Ante la presencia de un Santiago Solari que no ha dejado de sonreír en todo el acto, Florentino ha destacado el «talento y carácter» de los argentinos que han jugado en el conjunto blanco. Además de Di Stefano y Solari, otros grandes jugadores merengues como Redondo, Higuaín o Di María serán el ejemplo a seguir para Mastantuono.

Mastantuono, el nuevo ’30’ del Real Madrid

El ex de River Plate vestirá el dorsal número 30 en su primera temporada como madridista. Mastantuono tendrá ficha del filial, con el objetivo de dejar hueco en caso de que se produzca alguna llegada en las más de dos semanas que restan para el final del mercado de fichajes. De haber inscrito al argentino en el primer equipo, el Real Madrid hubiera ocupado las 25 fichas con las que cuenta.

Precisamente, el último jugador de la plantilla en vestir el ’30’ ha sido el último en formar parte de la plantilla. Gonzalo García lució el nuevo dorsal de Mastantuono en el Mundial de Clubes, donde se convirtió en máximo goleador de la competición. En su promoción al primer equipo, el canterano vestirá el ’16’ que deja libre Endrick tras hacerse con el prestigioso número 9.