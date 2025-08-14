Mastantuono en su presentación: «Seré un hincha más dentro de la cancha»

Franco Mastantuno pronunció sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid en el día de su presentación. «Es un día especial llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo. Es un día que voy a recordar el resto de mi vida», comenzó el argentino. «Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta. Van a estar con un hincha dentro de la cancha, gracias a todos y… ¡Hala Madrid!», finalizó.
Mastantuono ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el día en el que cumple 18 años. El argentino ha tenido el regalo más especial posible, que no es otro que vivir su puesta de largo como jugador madridista. El próximo viernes se pondrá por primera vez a las órdenes de Xabi Alonso para comenzar a trabajar junto al resto de sus compañeros.
Mastantuono es un centrocampista ofensivo zurdo llamado a marcar una época. A sus 18 años recién cumplidos ha demostrado que tiene muy buena llegada desde atrás y facilidad para finalizar. Es capaz de imprimir velocidad al juego y de romper líneas de presión. Además, tiene un gran golpeo. De hecho, uno de sus puntos fuertes son los lanzamientos de falta, como demostró haciendo un golazo a Boca Juniors. También, los ojeadores del Real Madrid siempre han destacado su fortaleza mental, impropia para un jugador tan sumamente joven. Tiene muchísima personalidad, algo que no duda en demostrar en el terreno de juego.
En el Real Madrid están convencidos de que con la llegada de Mastantuono han asegurado a una perla destinada a marcar una era en el fútbol mundial durante la próxima década, junto a talentos como Lamine Yamal. En este proceso, Juni Calafat ha sido determinante: una vez más, realizó un trabajo impecable para adelantarse a los grandes clubes europeos que también lo pretendían, especialmente el PSG. El club blanco considera que se ha hecho con un futbolista generacional, llamado a ser protagonista del fútbol internacional en los próximos años.