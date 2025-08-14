Mastantuono en su presentación: «Seré un hincha más dentro de la cancha»

Franco Mastantuno pronunció sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid en el día de su presentación. «Es un día especial llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo. Es un día que voy a recordar el resto de mi vida», comenzó el argentino. «Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta. Van a estar con un hincha dentro de la cancha, gracias a todos y… ¡Hala Madrid!», finalizó.

Mastantuono ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el día en el que cumple 18 años. El argentino ha tenido el regalo más especial posible, que no es otro que vivir su puesta de largo como jugador madridista. El próximo viernes se pondrá por primera vez a las órdenes de Xabi Alonso para comenzar a trabajar junto al resto de sus compañeros.