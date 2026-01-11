Por qué Eric García lleva máscara en el Clásico de la Supercopa

Un rostro llamaba la atención en cada acción defensiva el Barcelona durante la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Eric García fue el protagonista. El central azulgrana ha copado lo focos durante la primera parte, además de por el gran nivel deportivo que ha exhibido, por la más cara protectora facial con la que está jugando.

La herramienta la lleva portando desde que sufriera una fractura nasal a principios del pasado mes de noviembre cuando se enfrentara al Brujas en Champions. La secuencia se produjo en el tramo final del partido, cuando el central recibió un cabezazo de Romeo Vermant, tan involuntario como dañino, pues el golpe le provocó una fuerte hemorragia y la intervención de los servicios médicos azulgranas.

Fue trasladado directamente a un hospital de la ciudad belga donde recibió la primera exploración. La logística reflejó la urgencia de la situación, pues no se esperó a regresar a España con el resto de la expedición. Eric García temía tener rota la nariz y el comunicado médico confirmó el diagnóstico. Por ello, desde hace algo más de dos meses, el futbolista juega ataviado con la máscara.

Está fabricada con fibra de carbono y resguarda la zona dañada de contacto alguno. La forma y el peso de la máscara no afectan a la visión de Eric García, quien tuvo a Cubarsí como ejemplo, pues su compañero en el eje de la zaga también la utilizó esta temporada. De no haber utilizado la máscara no hubiera podido jugar desde entonces y la grieta en la defensa azulgrana hubiera sido mayor.

Una Supercopa con Eric García en el campo y Mbappé en el banquillo

Kylian Mbappé tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo en el primer título de la temporada que se juega el Real Madrid. El delantero francés viajó hasta Arabia Saudí para disputar el segundo Clásico de la temporada en la final de la Supercopa de España, pero finalmente Xabi Alonso se ha decantado por dejarle en el banquillo.