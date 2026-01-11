¿Por qué no juega Mbappé el Clásico de la Supercopa?

Kylian Mbappé tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo en el primer título de la temporada que se juega el Real Madrid. El delantero francés viajó hasta Arabia Saudí para disputar el segundo Clásico de la temporada en la final de la Supercopa de España, pero finalmente Xabi Alonso se ha decantado por dejarle en el banquillo.

Hay que recordar que el máximo goleador del Real Madrid lleva varias semanas padeciendo dolores en su rodilla izquierda. Mbappé se quedó fuera de los últimos dos partidos ante el Real Betis y el Atlético de Madrid, aunque ambos se saldaron con victoria de su equipo. Gonzalo García ha ocupado su puesto en el once titular en los dos partidos en los que se ha ausentado y hará lo mismo contra el Barcelona.

«Kylian está para jugar, pero depende del partido. Queríamos tener la opción de poder meterle», dijo Xabi Alonso sobre su ausencia en el once titular. Mbappé podría entrar en la segunda parte del partido, pero su entrenador no se atrevió a confirmar que vaya a jugar por lo que la incógnita se mantiene.

La ausencia de Mbappé fue una sorpresa para muchos aficionados que esperaban al delantero en el once titular de Xabi Alonso. Hasta Karim Benzema, ex capitán del Real Madrid, se desplazó hasta Yeddah para ver a su compatriota quedándose con las ganas de verle jugar en el once titular del segundo Clásico de la temporada.

Hay que recordar que el primer enfrentamiento de la temporada contra el Barcelona se saldó con victoria del Real Madrid por 2-1. Los blancos ganaron con goles del ausente Mbappé y de Jude Bellingham. El equipo blanco buscará el triunfo sin su hombre gol y que esta temporada suma 29 goles. El otro partido importante que Kylian se perdió esta temporada fue ante el Manchester City y que se saldó con derrota por 1-2.