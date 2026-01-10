Mbappé pasa el examen

Mbappé está preparado para jugar la final de la Supercopa de España que enfrenta a Barcelona y Real Madrid este domingo en Yeda, Arabia Saudí. El galo ha estado toda la semana trabajando en Valdebebas en solitario con diferentes preparadores del conjunto blanco. No estaba listo para jugar contra el Atlético de Madrid; era un auténtico riesgo, pero ahora sí se siente preparado. Por eso, en comunicación con los servicios médicos y Xabi Alonso, se decidió que viajara en la tarde del viernes a Oriente Medio para sumarse a la concentración junto a sus compañeros.

Este sábado, en la sesión previa a la final contra el Barcelona, entrenó como uno más y pasó el examen final. Por lo tanto, está a disposición de Xabi Alonso para ser alineado. De hecho, el plan en estos momentos es que sea titular en el ataque madridista junto a Rodrygo y Vinicius. Su presencia dentro del equipo es capital, ya que es la mayor y mejor amenaza ofensiva que tiene el Real Madrid.

Mbappé le ha hecho 12 goles en nueve partidos al Barcelona. En el último Clásico, que se jugó el pasado mes de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, hizo una diana, le anularon otra y falló un penalti. Ahora, su reto es ser determinante en una final contra un rival con el que siempre suele jugar grandes partidos.

Xabi confía en su plan

«Está mucho mejor. Contra el Atlético llegaba justo y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que pudiera venir si llegábamos a la final, siempre teniendo en cuenta sus sensaciones. Voló ayer y hoy entrenará con el equipo. Lo valoraremos conjuntamente y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos», comentó en la previa del encuentro.

No obstante, a la hora de ser preguntado por los minutos que tendrá, fue claro: «Es una decisión que tomaremos entre el jugador, los técnicos y los médicos. Hay que medir siempre el riesgo. Hay que saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos y luego asumir las decisiones que se tomen. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado».

Por lo tanto, todo dependerá de las horas previas al encuentro. Si en el entrenamiento que los blancos han llevado a cabo en Yeda las sensaciones han sido más que positivas, este domingo seguirá estando entre algodones para cuidar la rodilla izquierda. Si, cuando se acerque la hora del partido, se mantienen las buenas sensaciones, será de la partida. De lo contrario, nadie asumirá riesgos innecesarios.

La importancia de Mbappé

El francés ha experimentado una notable evolución respecto a la campaña anterior. Si bien cerró el último año futbolístico a un gran nivel, ha iniciado este siendo el jugador más decisivo del Real Madrid. Mbappé es consciente de que debe rendir al máximo para ganar y su grado de compromiso está siendo absoluto.

Fuera del terreno de juego, también está asumiendo galones. Si en su primera temporada en el Real Madrid apostó por un perfil bajo, este curso ha decidido dar un paso al frente y ser uno de los pesos pesados. Está muy pendiente de los jóvenes y es uno de los principales valedores de los métodos de Xabi Alonso, algo que el entrenador donostiarra agradece.