Gonzalo gana su apuesta

Gonzalo García vive en una nube desde el pasado domingo. El canterano se estrenó como goleador esta temporada con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y lo hizo a lo grande: firmó un triplete ante el Betis. «Es el chaval más feliz del mundo», aseguran quienes mejor le conocen, los mismos que celebran que, por fin, haya recogido lo que llevaba tiempo sembrando. Su apuesta. Su esfuerzo. Su trabajo. Todo encajó aquel 4 de enero de 2026. Eso sí, nada ha cambiado después.

«Soy el suplente del mejor delantero del mundo, Mbappé. ¿Por qué iba a cambiar eso ahora?», explica un Gonzalo plenamente consciente de su rol dentro del Real Madrid. Nunca lo ha perdido de vista. Sabe que su trabajo consiste en estar preparado para cuando Xabi Alonso decida apostar por él. Siempre ha sido así. En ocasiones le faltó fortuna de cara a gol; en otras, el técnico no fue tan generoso con los minutos como se esperaba. Pero ahora, todo parece encajar.

Gonzalo afronta su primera Supercopa de España con la responsabilidad añadida de saber que será el delantero titular del Real Madrid en las semifinales ante el Atlético. Sin Mbappé, que se ha quedado -de momento- en Madrid a causa del esguince de rodilla sufrido el pasado 30 de enero en un entrenamiento a puerta abierta en Valdebebas, el canterano asume el peso ofensivo de un equipo que necesita rendir al máximo en una competición llamada a marcar un punto de inflexión en la temporada.

Siempre lo tuvo claro

Gonzalo siempre tuvo claro que su apuesta pasaba por quedarse en el Real Madrid. Tras firmar un Mundial de Clubes impecable, con cuatro goles y el título de máximo goleador del torneo, Xabi Alonso decidió darle sitio en la primera plantilla. No lo dudó. Sabía que el camino sería complicado, que los minutos llegarían con cuentagotas, pero entendía que todo merecía la pena.

Con la llegada de enero, su postura no cambió. Los pretendientes para una cesión se multiplicaron, pero Gonzalo fue tajante: no se mueve. Siempre ha tenido claro que el mejor lugar para crecer es el Real Madrid. Ahora, además, empieza a disfrutarlo.

Gonzalo lo tiene todo para hacer carrera en el club blanco: calidad, trabajo, seriedad y un madridismo que le sale por los cuatro costados. Eso le ha servido para conectar con una afición necesitada de un nuevo ídolo criado en La Fábrica. La Supercopa que acaba de comenzar puede ser clave para él. Una oportunidad más para confirmar que lo ocurrido ante el Betis no fue casualidad, sino el inicio de algo más.