Karim Benzema desvela los motivos por los que dejó el Real Madrid para marcharse a Arabia Saudí

Karim Benzema ha concedido una entrevista en la que desvela los motivos que le llevaron a dejar el Real Madrid para marcharse a Arabia Saudí. El delantero francés se mostró «contento y orgulloso» con todo lo que logró durante su etapa como madridista, pero a la vez reconoció que en Arabia, al ser un país musulmán, se siente «bien y puro». «Aquí estoy en paz».

«Estoy muy contento y orgulloso con todo lo que he hecho y ganado con el Real Madrid. Pero creo que para mí fue un buen momento para intentar un nuevo cambio en mi vida después de todo lo que ya había ganado en Madrid Y durante mucho tiempo, incluso antes del fútbol, siempre quise venir aquí. Cuando el proyecto futbolístico comenzó en Arabia Saudí, parecía enorme en todos los aspectos. Quise ser parte de esa historia y ayudar a que el fútbol saudí crezca. Es es la razón por la que vine aquí», comenzó diciendo Benzema en una entrevista con la liga saudí.

No obstante, esa no fue la única razón por la que Karim Benzema se marchó del Real Madrid rumbo a Arabia Saudí ya que el hecho de irse a un país musulmán también influyó: «Pero también es un país musulmán. Cuando viajas allí, a La Meca, estás en la verdad. En la verdad para un musulmán. Te sientes bien y puro. Es simplemente excepcional. Aquí estoy en paz. Es algo que yo desearía que todos los musulmanes pudieran ir allí algún día. Allí es donde está la verdad. Hace mucho bien. Dentro y fuera del campo yo me siento bien. Es lo que siento».

"I really wanted to be part of the story and to help Saudi football grow" 🎙️@Benzema discusses his move and start to life in the RSL 🇫🇷#yallaRSL pic.twitter.com/67VysqGDMM — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 11, 2023

El delantero galo comentó que se encuentra muy cómodo viviendo allí por la cultura del país, cómo le trata la gente y cómo le recibieron al llegar al Al-Ittihad: «Arabia Saudí es un país musulmán. Me recibieron con los brazos abiertos y me sentí amado de inmediato. Siento el amor de la gente de aquí y obviamente esto me hace sentir feliz y trato de devolver este amor en el terreno de juego, dijo.

Karim Benzema desveló que está gratamente sorprendido por el nivel que hay en Arabia Saudí. «Aquí hay mucha pasión y estoy contento con el nivel del juego. Estoy realmente sorprendido por el nivel en Arabia Saudí porque en Europa no vemos muchos partidos de fútbol de aquí. Pero ahora sí se están viendo más y más por los grandes nombres que han fichado».

Karim Benzema quiere títulos

Respecto al Al-Ittihad, Karim Benzema reconoció que tiene hambre de títulos y, pese a que sufrió una lesión recientemente, el atacante dejó claro que se encuentra en perfectas condiciones. «Nosotros hicimos un buen comienzo de temporada. El equipo no ha cambiado desde el último año y eso es bueno. Ha habido refuerzos y hemos conseguido una buena plantilla. Estamos trabajando bien juntos con el deseo de ganar. Yo me siento bien. Cada vez estoy mejor».

«Tuve una pequeña lesión pero me siento bien ahora y estoy entrenando al 100%. Voy a intensificar mi juego. En los últimos partidos me encontré bien. Jugué y ayudé al equipo. Poco a poco el nivel del equipo está creciendo y el mío también. Lo más importante para mí es ganar trofeos al final de la temporada», concluyó el ex jugador del Real Madrid.