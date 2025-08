Tebas estalla contra el Madrid: «¿Es que el Ser Supremo ya sabía que se iba a doblar el reglamento?»

Javier Tebas ha vuelto a utilizar sus redes sociales para estallar contra el Real Madrid. Esta vez antes de lo esperado, con un mensaje publicado a las 5:19 de la madrugada, después de que el pasado lunes la televisión del club blanco cargase contra la Liga por el poco tiempo que tendrá el equipo madridista de pretemporada antes de debutar en la primera jornada ante Osasuna.

«La Liga 2025-26 empieza viciada, alterada y manipulada», fue la frase utilizada por Real Madrid TV en el día en el que los blancos comenzaron la pretemporada, siendo el equipo que menos días tendrá de preparación en la Liga de Tebas. Con mucha diferencia, además, con el resto.

Y es que el Real Madrid solamente tendrá 15 días de pretemporada tras volver a los entrenamientos el pasado lunes. El Barcelona tendrá 33 días y el Atlético de Madrid 27, por comparar a los dos equipos que a priori lucharán de tú a tú por el título del campeonato liguero contra los blancos.

Ni Javier Tebas, como presidente de la Liga, primero, ni el Juez Único de Competición, después, han tirado de sentido común para evitar que este atropello contra el Real Madrid ocurriese. El club blanco solicitó aplazar la primera jornada y Osasuna estaba de acuerdo sin poner ningún impedimento. Pero ha sido imposible y los blancos tendrán una pretemporada escasa y sin precedentes en la historia del fútbol español.

Mensaje de Tebas contra el Madrid

«De grabador a doblador, los principios de un «jurista» Miguel García «Graba» y ahora «doblador». Miguel, tu «artículo» —si es que puede llamarse así— tiene de jurídico lo que yo de aficionado al curling. Solo hay una frase que merece análisis: «Se refugia en el reglamento. Siempre el reglamento. Pero todos sabemos que cuando interesa se interpreta, se adapta, se dobla. Esta vez no». ¿Nos estás diciendo que cuando tú eras el supuesto «gran jurista» de la RFEF, se doblaban los reglamentos a conveniencia? ¿Eso es lo que defendías desde tu cargo? ¿O estás insinuando que el juez de Competición debería prevaricar, interpretando el reglamento al gusto del «Ser Supremo»? DOBLÁNDOLO. Aunque el «ser superior», sabe de doblar y de tráfico… si no que se lo pregunten a Montoro, Soraya, y un fallecido que por respeto no doy el nombre (esto tiene más historia, pero el lector no debe olvidar que casualmente estoy en los papeles del «despacho» de Montor , estamos llegando al final sin DOBLAR, los que DOBLARON fueron otros, continuara…)», comienza señalando el presidente de la Liga en sus redes sociales haciendo referencia a un artículo de Miguel García Caba sobre este tema.

«Y no olvidemos el contexto: tras tu paso por varias instituciones, ahora estás de vuelta en la órbita del Real Madrid como director o profesor del Máster de Derecho Deportivo del propio club. Hablas de animadversión al Real Madrid. Pero te equivocas de adversario: · Quien me ha presentado querellas criminales ha sido el Real Madrid. Quien me ha intentado inhabilitar por 4 veces ante el CSD ha sido los dirigentes del RM, por cierto intentando DOBLAR las normas. Quien ha interpuesto más de 100 denuncias contra la Liga, han sido los dirigentes del Real Madrid. Por cierto, sorprende también cómo el Real Madrid, a pesar de que el convenio colectivo fija en 21 días naturales el periodo de vacaciones (y acababa el 30 de julio), dio 4 días más a sus jugadores, empezando la pretemporada 4 días más tarde. ¿Por qué? ¿Es que el Ser Supremo ya sabía que se iba a DOBLAR el reglamento? Y no, Miguel, esto no va de interpretación de «vuestra integridad». Si así fuera, te preocuparía que: el Chelsea, finalista de Mundial de clubes, acabó más tarde que el Real Madrid… pero empieza dos días antes en Premier. En Francia, el PSG y otros clubes finalistas también empiezan sin que nadie se plantee DOBLAR el reglamento.