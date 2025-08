Xabi Alonso se pone serio el primer día de pretemporada

El Real Madrid ha comenzado la pretemporada y lo ha hecho con una paliza física. A 15 días de que debuten en Liga contra Osasuna, Xabi Alonso sabe que no hay tiempo para especular y ha comenzado exprimiendo a la plantilla con el objetivo de que lleguen en las mejores condiciones a la puesta de largo de la temporada 2025-2026.

En la primera sesión lo ha dejado claro. Tras los reconocimientos médicos que la mayoría de los jugadores han pasado por la mañana, tocaba ponerse las botas y saltar al césped de Valdebebas por la tarde. Y lo peor de todo no ha sido el calor que hacía a esa hora en la capital, sino la exigencia del técnico en la vuelta al trabajo del conjunto blanco.

Los futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid, entre los que ha estado Gonzalo García, la gran sensación del Mundial de Clubes, han vuelto al trabajo en Valdebebas para encarar el comienzo del próximo curso futbolístico. La única cara nueva en el equipo ha sido la de Álvaro Carreras, puesto que Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen ya estuvieron en Estados Unidos y Franco Mastantuono no será jugador del club de forma oficial hasta que no cumpla la mayoría de edad, el próximo 14 de agosto.

En este primer entrenamiento, al técnico no le ha temblado el pulso. Durante los minutos que han estado sobre el césped les ha dado una paliza física, antes de comenzar a ejercitarse con balón, donde también les ha hecho correr lo suyo, entrenando la presión. Los futbolistas han realizado varias series largas de carreras sobre los campos 1 y 2 de la ciudad deportiva, culminando la sesión con trabajo en el gimnasio.

Pretemporada exprés de Xabi Alonso

De esta manera, el técnico arranca la pretemporada con la idea clara de intentar que sus futbolistas lleguen en plenas condiciones al debut liguero, que será el 19 de agosto en el Santiago Bernabéu, contra Osasuna. La negativa de Javier Tebas y del Juez Único de Competición a aplazar el partido, debido a la disputa del Mundial de Clubes y al poco tiempo de pretemporada que tendrán hasta la primera jornada, supone un agravio comparativo para los blancos, pero a Xabi Alonso no le queda otra que adaptarse a la situación y hacer que los suyos estén al 100% –o al menos intentarlo– de cara a ese estreno.

Además del plan de trabajo que cada futbolista se llevó para las vacaciones, a la vuelta de las mismas, Xabi ha optado por empezar de la forma más exigente. No hay descanso ni prácticamente margen. El calendario no da tregua después de que no se haya aplazado el partido de la primera jornada, por lo que no tiene muchos días para preparar lo que les viene.

Desde que fueran eliminados por el PSG en semifinales del Mundial, hasta el partido contra Osasuna habrán pasado sólo 40 días, contando con que los futbolistas han disfrutado de unas minivacaciones entre la disputa de la cita mundialista y la vuelta al trabajo. Algo que obliga al técnico a hacer una pretemporada más que corta.

El equipo tendrá que recuperar el ritmo de cara a ese estreno y lo harán con un amistoso el próximo 12 de agosto, en Austria, ante el Tirol. Como ha sido habitual en los últimos años, también podrían disputar algún partido de entrenamiento en Valdebebas, contra equipos de la Comunidad de Madrid, como ya han hecho en el pasado ante Leganés, Getafe o Rayo.