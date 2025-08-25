El Real Madrid confirma la lesión muscular de Krämer y comunica otra de Hezonja

Mario Hezonja y David Kramer han regresado lesionados este lunes a la disciplina del Real Madrid. Los problemas musculares que sufren ambos aleros les dejan pendientes de evolución y hacen que sean duda para la Supercopa Endesa que los de Sergio Scariolo disputarán el 27 y 28 de septiembre en Málaga.

El jugador croata sufre «una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho», producida durante la concentración con su selección, según el comunicado médico del club. La lesión se produjo en el último de los seis partidos que ha disputado con su país este verano, contra Dinamarca el pasado miércoles, en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027. Hezonja sólo pudo disputar seis minutos tras promediar más de 27 en los cinco duelos anteriores.

Por otro lado, el alemán tiene «una lesión muscular en el aductor largo del muslo derecho», sufrida durante la concentración con Alemania en la preparación del Eurobasket, torneo que finalmente se perderá por este contratiempo físico. El ex jugador de La Laguna Tenerife sólo pudo disputar un partido con el combinado dirigido por Álex Mumbrú contra Eslovenia el pasado 8 de agosto, en el que jugó 20 minutos y anotó 18 puntos.

De esta manera, ambos jugadores están pendientes de evolución y tratarán de recuperarse para estar disponibles en el inicio de la temporada con el Real Madrid, que será el día 27 de septiembre con el partido de semifinales de la Supercopa Endesa en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

Hay que recordar que el conjunto madridista también tiene lesionado al escolta Alberto Abalde, que se perderá igualmente el Eurobasket con España tras un percance físico en uno de los amistosos de preparación ante Francia. El Madrid disputará su primer amistoso de pretemporada el próximo 6 de septiembre ante el Alba de Berlín, en el Torneo Costa del Sol de Málaga.