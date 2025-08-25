Lío en Dortmund con el padre de los Bellingham: bajó a pedir explicaciones al técnico por cambiar a su hijo

Con Jude Bellingham inmerso en pleno proceso de recuperación tras su operación en el hombro izquierdo, los focos en este momento se sitúan sobre su hermano Jobe. El menor de los Bellingham siguió los pasos de Jude este verano al firmar por el Borussia Dortmund, que pagó más de 30 millones de euros al Sunderland por hacerse con sus servicios. Jobe comenzó a brillar en el Mundial de Clubes, donde firmó un gol y una asistencia en cuatro partidos.

La familia Bellingham, en cambio, se quedó sin el duelo de hermanos en el torneo en tierras estadounidenses. Una sanción por acumulación de tarjetas amarillas impidió a Jobe disputar el partido de cuartos de final ante el Real Madrid. El conjunto alemán, tras caer eliminado ante los blancos, ha regresado a competición oficial hace una semana. La temporada 2025/26 no ha empezado del todo bien para Jobe Bellingham. El inglés no fue titular en Copa ante el RW Essen y, en el estreno liguero ante el St. Pauli, fue sustituido en el descanso.

El equipo borusser vencía por 0-1 al término de la primera mitad, tras la cuál el técnico Niko Kovac decidió dejar a Jobe Bellingham y Karim Adeyemi en el banquillo. Los locales igualaron la contienda, mientras que el Borussia Dortmund consiguió dos goles de renta (1-3) que no fueron suficientes. El St. Pauli, aprovechando la expulsión de Filippo Mane, logró empatar el encuentro (3-3) en los minutos finales. Después del pitido final, Mark Bellingham bajó al vestuario para pedir explicaciones el entrenador del equipo por el cambio de su hijo.

Según ha adelantado Sky Alemania, el padre de Jobe Bellingham acudió con un visible enfado a una zona del estadio reservada a jugadores y cuerpo técnico. Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia Dortmund, le frenó y tuvo una acalorada discusión con él. La inusual reacción del padre de los Bellingham le puede salir cara a Jobe, que no ha empezado con buen pie su andadura en la Bundesliga.

Kehl se mostró muy firme tras el partido, al no negar lo ocurrido y aclarar la situación. «Esa zona (en referencia al vestuario) está reservada a jugadores, entrenadores y directivos, no a familias y asesores. Esto no volverá a ocurrir y hemos informado de manera clara a los implicados», afirmó el director deportivo del equipo. El próximo domingo, ante el Union Berlín, sabremos si Niko Kovac opta por ‘castigar’ a Jobe Belligham por el comportamiento de su padre.

Jude Bellingham progresa en su recuperación

En cuanto al mayor de los Bellingham, aún faltan varias semanas para su regreso a los terrenos de juego. Jude pasó por el quirófano el 16 de julio para solucionar unas dolencias en el hombro izquierdo que arrastraba desde su primera temporada. En aquel momento se estableció un tiempo aproximado de baja de tres meses, por lo que se encuentra próximo al ecuador del proceso de recuperación.

Si regresa a la dinámica del equipo a mediados de octubre, se habría perdido alrededor de ocho partidos de Liga y dos de la fase de liga de la Champions League. Su primera gran oportunidad de pisar de nuevo el verde sería el duelo ante el Getafe del 19 de octubre. En este partido ante los de Bordalás, Bellingham podría probarse de cara a llegar en forma al Clásico en el Santiago Bernabéu una semana después.