Jude Bellingham continúa con su proceso de recuperación y mejora mejor de lo previsto. El futbolista del Real Madrid se sometió a una operación en su hombro tras el Mundial de Clubes, el pasado 17 de julio. Un paso por el quirófano que le mantendrá de baja hasta el mes de octubre, a pesar de los progresos que está haciendo el inglés en las últimas semanas. El mediocentro ya corre en Valdebebas, pero por muy bien que vaya, no puede volver hasta después del segundo parón del curso, puesto que no puede recibir golpes en esa zona.

Bellingham se operó de la luxación que sufría en su hombro desde 2023. Poco después de fichar por el conjunto blanco, en el mes de noviembre, el inglés se lesionaba el hombro izquierdo. Desde entonces, arrastraba problemas en él, teniendo que jugar con un aparatoso vendaje. Por ello, decidió poner fin a estos problemas tras la cita de Estados Unidos.

El británico tenía desde su primera temporada dolor en el hombro a causa de esa luxación, por lo que decidió que era la hora de operarse. Su decisión implicaba ser baja hasta el mes de octubre, puesto que el proceso de recuperación es largo y, también, doloroso.

Bellingham avanza muy bien de su operación en el hombro, aunque eso no implica que los plazos puedan variar. El inglés no puede sufrir golpes en esa zona hasta que no esté plenamente recuperado, por lo que, independientemente de como evolucione, no se incorporará con el resto del equipo hasta después del parón internacional de octubre, el segundo del curso, tras el que habrá en apenas dos semanas.

Es el único motivo que retrasa el regreso de Bellingham. El inglés avanza mejor de lo esperado, pero el hecho de tener que proteger esa zona y no poder recibir ningún golpe en ella hace que se prolongue su ausencia con el resto de sus compañeros.

Bellingham sigue machacándose

Desde que terminara el Mundial de Clubes y pasara por el quirófano, Jude Bellingham se ha machacado con el objetivo de recuperarse lo mejor posible de su hombro y hacerlo en el menor tiempo posible. Han sido numerosas las imágenes que ha publicado en las últimas semanas ejercitando la zona operada, sobre todo durante el tiempo que estuvo de vacaciones, siempre bajo la supervisión del club. Una vez que ha vuelto a los entrenamientos, ha continuado esforzándose al máximo para llegar a octubre en las mejores condiciones posibles.

Los plazos hacen que Bellingham no pueda estar a disposición de Xabi Alonso durante las ocho primeras jornadas de Liga, en las que el Real Madrid también disputará dos jornadas de la fase de liga de la Champions League, aunque aún queda saber a qué rivales se medirán los blancos. Contra el Getafe, en la jornada 9, se espera que el inglés pueda estar ya con el equipo, una jornada antes del primer Clásico del curso, que se celebrará en el Santiago Bernabéu el fin de semana del 26 de octubre.