Cuenta atrás para el debut liguero del Real Madrid

El Real Madrid ya ha iniciado su cuenta atrás antes de su debut en Liga. Los de Xabi Alonso reciben a Osasuna en el Santiago Bernabéu el próximo martes a partir de las 21:00. Una primera jornada de Liga para la que los blancos ya están listos a pesar de la poca pretemporada que le ha dejado hacer la Liga de Tebas. Todos los jugadores del primer equipo están disponibles, salvo los cuatro lesionados: Bellingham, Camavinga, Mendy y Endrick.

La primera parte de este entrenamiento ocurrió en el interior de las instalaciones con activación individual y grupal. A continuación, los jugadores del Real Madrid se trasladaron al campo, donde realizaron calentamiento sin balón, series de acciones de combinación y fases de acciones ofensivas. La sesión con Xabi Alonso al frente terminó con finalizaciones, trabajo defensivo y series de duelos. Bellingham, Camavinga, Mendy y Endrick continúan con sus trabajos de rehabilitación.

La cuenta atrás ya ha comenzado. El Real Madrid debuta en Liga este martes en un duelo ante Osasuna en un Santiago Bernabéu que presentará seguro una entrada colosal. Un partido que será el primero de Xabi Alonso en el estadio madridista como entrenador del primer equipo. También podría ser el debut de los nuevos fichajes en casa ante la afición como Huijsen, Carreras, Arnold o incluso Mastantuono.

Solamente 15 días de pretemporada ha tenido el Real Madrid desde que regresó a los entrenamientos el pasado 4 de agosto. Debutará ante Osasuna el 19 con muy poco tiempo de preparación. La Liga de Tebas no quiso aplazar dicho partido y los blancos no tendrán más remedio que jugar.

Los de Xabi Alonso han disputado dos amistoso en este tiempo. El primero a puerta cerrada contra el Leganés con resultado final de 4-1 y el segundo en Tirol con otra goleada por 0-4 donde Kylian Mbappé hizo doblete. En ese partido, que sí fue un amistoso de pretemporada en condiciones, también marcaron Militao y Rodrygo, y pudimos ver alguna pista del primer once que puede sacar Alonso en Liga.