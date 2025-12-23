Salvar al soldado Xabi Alonso: sólo Ancelotti y Mou tenían más puntos… y no ganaron la Liga

Xabi Alonso, en el corredor del despido, en el ultimátum constante, cuyo destino está en las botas -y la cabeza- de sus jugadores. Alonso, ese eterno soldado en la trinchera del todo o nada pasa hoy el enésimo dictamen comparado con los otros cinco entrenadores de la segunda etapa de Florentino Pérez a estas alturas -Lopetegui no llegó a la jornada 18- y sin paños calientes. Zidane, Ancelotti, Mourinho, Pellegrini y Rafa Benítez, todos tuvieron a Xabi bajo sus órdenes en el pasado. Ahora toca acudir al rescate del vasco.

La mística de Zidane: menos puntos para ser campéon

Ni siquiera el elegante francés, envuelto en ese halo mágico que lo impregnaba todo, fue capaz de sumar más en sólo 18 jornadas. Sus primeras como entrenador desde la pretemporada 16-17. Es curioso, pero Zidane a estas alturas llevaba 40 puntos y 12 victorias. Dos puntos y una victoria menos que el actual equipo de Xabi Alonso. La primera diferencia, amén de la mayor ascendencia del francés en el vestuario blanco, es que `su´ Madrid era líder dos puntos por encima del FC Barcelona de Luis Enrique. Zizou, que acabó con el Barça del triplete del ahora entrenador del PSG, se quedó además a un sólo punto de arrebatarle la Liga anterior con sólo 20 jornadas en el banquillo más eléctrico y caliente del fútbol. Y todo, recién llegado al Bernabéu, `ascendido´al primer equipo desde el Castilla y tras haber ganado la primera de sus tres Champions consecutivas. Aquel Madrid -con Cristiano, Benzema, Modric, Ramos o Toni Kroos- acabó ganando la Liga, y otra Copa de Europa, con tres puntos de ventaja sobre los culés, un 76% de victorias y 106 goles a favor. Zizou, era líder entonces con menos puntos que Xabi y terminó ganando el título.

Ancelotti: Más no siempre es mejor

Zidane fue segundo entrenador con Ancelotti y ambos dirigían al Madrid de un Xabi Alonso jugador blanco en la campaña 13-14. A estas alturas los de Carletto sumaban 44 puntos, dos más que Xabi, pero eran terceros a 5 puntos del Barcelona -un punto y un puesto más abajo que hoy- y así acabaron el ejercicio: terceros a tres puntos del Atlético campeón. La diferencia: la Décima en Lisboa precisamente ante el Atleti. Ancelotti siguió pese a no ganar la Liga y tampoco lo haría en los dos años de su primera etapa como técnico del Madrid.

Pellegrini y Benítez: Menos puntos que Xabi

Chileno y español compartieron el mismo destino y casi el mismo trayecto. Alcorconazo de Copa con Pellegrini, eliminación por alineación indebida con Benítez. En Liga, y justo al cabo de las primeras 18 jornadas, cae el ex del Liverpool con el que Alonso ganó su primera Copa de Europa en la histórica final de Estambul. El Madrid de `Rafa´ era tercero a 5 puntos del Barcelona con cinco puntos y dos victorias menos que el actual equipo de Xabi Alonso. Pobre en el duelo con el actual entrenador blanco e insuficiente para avanzar en aquel tiempo. En un `sótano´ de 37 puntos, con el vestuario en pie de guerra, la manita del eterno rival y lo de la Copa, Benítez no pasó el ecuador de la temporada.

Para Pellegrini su Rubicón fueron las dos abruptas y prematuras eliminaciones, Copa y Champions. Alcorcón y Lyon condenaron a un chileno que a estas alturas perseguía con 42 puntos -uno menos que Xabi hoy- a un Barça líder a 5 puntos. Pellegrini sumaba los mismos triunfos que Alonso. Y así, tras el Barça, iba a terminar la temporada. Eliminado de todo llegó a sumar 96 puntos y 102 goles…de subcampeonato.

Mou: su carácter enseña el camino

Mourinho es el discurso y el antídoto. El muro que frenó a Guardiola y su, hasta entonces imbatible- Pep Team. Lo hizo desde aquella famosa final de Copa en Mestalla. El gol de Cristiano en la prórroga puso fin a una racha de seis finales ganadas de manera consecutiva en todas las competiciones que disputó aquel Barça de Messi y Pep. Pero ese primer año del portugués no fue como hubiera querido The Special One. Por estas fechas, y en las mismas 18 primeras jornadas de Liga que lleva su pupilo Xabi, el Madrid del Mou sumaba 47 puntos -cinco más que ahora- pero era segundo a dos puntos de los culés y así se llegó al final de las 38 jornadas. La diferencia fue el testarazo de CR7 para una Copa del Rey rebosante de epicidad que pesaba más que el propio trofeo. Esa final, ese equipo todo coraje y vorágine iluminaba el camino para la Liga de los 100 puntos del año siguiente.

Alonso también busca su `Día D´ para reflotar su proyecto, su desembarco de Normandía que suponga un punto de inflexión, de no retorno en esta crisis de juego y emociones en bucle. Tal vez en Liga contra el Betis, quizá en la Supercopa, donde a veces se pierde más que se gana en crédito y confianza. Anhela Xabi ese partido, ese golpe de efecto definitivo que impulse un plan, el suyo, a tres años vista, como el de los anteriores inquilinos del incandescente banquillo del Madrid. A día de hoy mejora a algunos de esos técnicos. Nombres, que con el tiempo -y algún triunfo emocional clave como mejor aliado en la batalla infinita- han sobrevivido en combate y han vuelto a casa, sanos y a salvo, del destino y el vértigo del siempre voraz Bernabéu.