El mensaje de Florentino a la plantilla del Real Madrid: «Os pido que con esta camiseta nadie se rinda»

El Real Madrid celebró el pasado viernes su tradicional comida de Navidad con las plantillas de fútbol masculino, fútbol femenino y baloncesto en la Ciudad Real Madrid. Una cena en la que, previamente, su presidente, Florentino Pérez, ofreció un discurso de algo más de dos minutos y medio. Un discurso habitual, como cada año, directo a las tres plantillas, pero con un mensaje claro para los jugadores a cargo de Xabi Alonso.

«Buenas tardes a todos, queridos jugadores, jugadoras, entrenadores, técnicos, médicos, fisios, personal del Real Madrid, miembros de la junta directiva, leyendas y embajadores del club. En primer lugar, os deseo unas felices fiestas en compañía de vuestras familias y de vuestros seres queridos», comenzó el presidente del Real Madrid.

«En estas fechas tan entrañables siempre os digo que debemos tener muy presentes los valores con los que se ha construido la historia y la leyenda del Real Madrid. Todo lo que hemos logrado en nuestros 123 años de historia ha sido gracias a lo que representa este escudo y esta camiseta: trabajo, sacrificio, compromiso, afán de superación, compañerismo, respeto, humildad y solidaridad. Siempre digo que formar parte del Real Madrid es un gran privilegio, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad», prosiguió Florentino Pérez.

«Vosotros llegáis al corazón de millones de personas y debéis de ser un referente y un ejemplo para quienes os siguen en todo el mundo, especialmente los niños y niñas para los que sois sus ídolos. Recordad siempre que representáis al Real Madrid dentro y fuera de los terrenos de juego», añadió el máximo mandatario blanco.

«Hemos vivido una de las etapas más brillantes de nuestra historia, con 58 títulos en los últimos 15 años, 30 de fútbol y 28 de baloncesto. Entre ellos, seis copas de Europa de fútbol y tres copas de Europa de baloncesto. Pero en el Real Madrid no podemos caer en la autocomplacencia y cada año estamos obligados a trabajar hasta el final para seguir alimentando este sentimiento universal que es el madridismo», dijo el presidente del conjunto madridista.

El claro mensaje de Florentino Pérez a la plantilla de fútbol masculino: «Este club tiene ya 660 millones de seguidores en nuestras redes sociales y esto da idea de lo que representa este club para millones y millones de personas en todo el mundo. Aquí hay que luchar hasta el final y eso es lo que os pido, que con esta camiseta nadie se rinda hasta el último instante de cada partido y que se dé todo en los terrenos de juego».

«Confiamos en vuestro esfuerzo y en vuestro talento y estamos seguros de que con la unión de todos se podrán alcanzar los desafíos que estén por llegar. Quiero agradeceros de corazón vuestro compromiso y vuestro madridismo y también vuestra solidaridad», añadió Florentino.

«Dentro de un rato vais a visitar a los niños y niñas que están en los hospitales pasando momentos difíciles y les vais a dar una inmensa alegría a ellos y a sus familias. Acordaos siempre de aquellos que sufren y que os miran con una ilusión especial, eso les da fuerzas y les ayuda a seguir adelante. Os deseo simplemente que paséis unas felices fiestas y que el año próximo nos traiga a todos salud y felicidad», culminó el presidente madridista.