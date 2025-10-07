Este es el calendario de la Supercopa 2026: el Barça descansaría más que el Madrid en un posible final

La Supercopa 2026 ya tiene horarios confirmados para las semifinales y la gran final en Jeddah. Después de que hace unas semanas se conociesen los enfrentamientos, el Real Madrid ya sabe cuándo tiene que jugar contra el Atlético. Sin embargo, el calendario vuelve a perjudicar al conjunto blanco en caso de alcanzar una hipotética final para luchar por el primer título de la temporada.

Los de Xabi Alonso jugarán el derbi el próximo jueves 8 de enero a las 20.00 horas, mientras que el Barcelona-Athletic se disputará el miércoles 7 de enero a la misma hora. Es decir, en caso de que el Real Madrid ganase a los del Cholo, tendrían 24 horas menos de descanso que su rival. En todo caso, los de Chamartín llegarían a las semifinales con solo tres días de margen, puesto que el domingo anterior jugarán en el Santiago Bernabéu contra el Real Betis.

Mismo margen tendrían los de Hansi Flick, que tendrán derbi catalán ante el RCD Espanyol a domicilio, además de que a la vuelta de la Supercopa recibirían al Atlético en casa. La gran final se jugará el próximo domingo 11 de enero a las 20.00 horas y los tres partidos se celebrarán en el Alinma Stadium.

El Real Madrid, con ganas de revancha en la Supercopa 2026

En la pasada edición, el Real Madrid se llevó un duro golpe en el Clásico. El Barcelona se llevó el título goleando 2-5 a los de Carlo Ancelotti a pesar de que Kylian Mbappé marcase un doblete. Los errores en defensa se pagaron caro y eso hizo que los de Hansi Flick ganasen confianza para llevarse más tarde Liga y Copa del Rey.

Primero tendrá que eliminar en semifinales al Atlético, con el que también están teniendo problemas para ganar. Aunque en la edición de 2024 goleó 5-3 en la Supercopa, la última vez que se vieron las caras se llevó el equipo de Xabi un 5-2. Un resultado que hizo mucho daño al vestuario y que quieren devolver en tierra saudí.