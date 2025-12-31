El Real Madrid cierra 2025 como líder del ranking UEFA

El Real Madrid sigue siendo el líder de Europa pese a dejar de ser el rey la pasada temporada al ceder el trono de la Champions al PSG. Los blancos cierran 2025 en la primera posición del ranking UEFA por delante del Bayern de Múnich y el Inter de Milán, un estatus que se extrae de los resultados en competiciones europeas a lo largo de los últimos cinco años.

En esta época, el club madridista ha ganado dos veces la Champions, lo cual le hace mantenerse en el liderato del ranking UEFA con 131.500 puntos, más que Bayern (124.250), Inter (121.250), Manchester City (117.750), Liverpool (115.500) y PSG (109.500). La paliza al Barcelona, su máximo rival en España, es sideral, pues el conjunto culé acaba 2025 noveno con 96.250 dígitos.

En 2026 se reseteará esta clasificación, por lo que el Real Madrid deberá mejorar sus prestaciones respecto al curso pasado si quiere evitar un descenso pronunciado. Con Carlo Ancelotti en el banquillo, los madridistas cayeron en cuartos de final frente al Arsenal al ser incapaces de remontar un 3-0 de la ida en Londres y perdiendo nuevamente en el Santiago Bernabéu por 1-2.

Así, rompió una racha establecida en los años anteriores, en los que como mínimo llegaron a semifinales. Desde 2021 a 2025, el Real Madrid ganó dos Champions, venciendo al Liverpool en la de 2022 y al Borussia Dortmund en la de 2024, fue eliminado en las semifinales de 2021 y 2023 ante Chelsea y City respectivamente y finalmente este año fue apeado por el Arsenal.

La eliminación europea, entre otras circunstancias, provocaron el despido de Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso, con el que el Real Madrid está en el top 8 de la Champions pese a la reciente derrota ante el City. Los blancos tienen dos partidos por delante (Mónaco y Benfica) para esquivar la repesca a la que sí acudieron el curso pasado y encarrilar su camino en su competición fetiche.

El Real Madrid, en lo alto del ranking UEFA