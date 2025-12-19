Víctor Font redobla su discurso de odio y mentiras hacia el Madrid: «Son los de los títulos sospechosos»

Víctor Font es uno de los opositores dispuestos a plantar batalla a Joan Laporta en las próximas elecciones el año que viene a ser presidente del Barcelona. El candidato ha vuelto a atacar al Real Madrid en las últimas horas para ganarse el voto del socio culé y le ha pedido a la entidad blaugrana que rompa relaciones con el club blanco. Un ataque duro en un pequeño comunicado en la web oficial de su candidatura.

«Hay que romper relaciones con el Real Madrid y denunciar a su TV por adulterar la competición», señaló el opositor a la presidencia culé. El ex directivo azulgrana cargó duramente contra la entidad presidida por Florentino Pérez.

«El Real Madrid no sabe perder y quiere destruir, borrar y desvirtuar la historia del Barça», añadió Víctor Font. «Nuestro club nunca ha ganado ningún título con la compra de árbitros. Teníamos el mejor jugador de la historia, el mejor entrenador de la historia y el mejor equipo de la historia. Se nos quiere robar parte de nuestra historia y de lo que ganamos en el campo con total justicia», completó el opositor de la candidatura culé ‘Nosaltres’ en un pequeño comunicado tras las palabras de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’.

«Diciendo que el Madrid tiene barcelonitis y haciendo discursos populistas no es defender al club: hacen falta hechos y acciones concretas. Es incomprensible que el Barça no se haya añadido a esta denuncia, mientras que el Madrid sí se ha personado contra el Barça en el ‘caso Negreira’», explicó Font atacando también a Joan Laporta por su postura elegida contra el club blanco.

«El Real Madrid es el club con más títulos bajo sospecha. Laporta y Florentino han ido de la mano constantemente», culminó un Víctor Font muy agresivo y muy duro en su comunicado contra la entidad madridista.