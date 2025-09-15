Un ex directivo del Barcelona se pasa a la oposición de Laporta junto a Víctor Font

El escenario electoral del Barcelona empieza a perfilarse de cara a los comicios previstos para 2026. La principal fuerza opositora de Joan Laporta, la plataforma Sí al Futur que encabeza por Víctor Font, refuerza su estructura con la incorporación de Jaume Guardiola, una figura con peso en la historia reciente del club. El ex consejero delegado del Banco Sabadell, que también presidió el Cercle d’Economia, se suma al proyecto opositor con el objetivo de aportar experiencia en materia económica, uno de los grandes ejes de debate en la próxima campaña.

La candidatura de Font, que ya en 2021 se presentó como alternativa a Joan Laporta, trabaja en una propuesta transversal que integre sensibilidades diversas del barcelonismo. En palabras de su entorno, la meta es “impulsar un modelo de gestión profesional y transparente, que sitúe al socio en el centro de las decisiones y garantice la competitividad deportiva”. La incorporación de Guardiola responde a esa estrategia y marca un punto de inflexión en la preparación del proyecto.

Cabe recordar que Jaume Guardiola tuvo un peso importante en los inicios de la actual etapa de Joan Laporta en el Barcelona, por lo que gana poder su fichaje por la candidatura de Víctor Font. El ex directivo tuvo un papel clave tras las elecciones de 2021. En aquel momento, la Junta Directiva recién elegida de Laporta necesitaba un aval de 124,7 millones de euros para tomar posesión de la presidencia. Su influencia como máximo responsable del Banc Sabadell resultó determinante para cerrar la operación junto a las aportaciones de Jaume Roures y José Elías. Sin ese respaldo, el relevo presidencial podría haberse visto comprometido.

Después de la llegada de Laporta al palco, el propio Guardiola fue nombrado presidente de la Comisión Económica del club, un órgano consultivo con acceso a información detallada sobre las cuentas de la entidad. Sin embargo, su paso por este cargo fue breve: al cabo de un año, y tras resultar elegido presidente del Cercle d’Economia en 2022, dejó su puesto en el Barça. Entonces ya había manifestado sus discrepancias con la gestión del actual presidente y su junta.

Con este movimiento, Víctor Font pone de relieve que su candidatura dará prioridad al saneamiento financiero y a la profesionalización de la gobernanza. La situación económica del club, que en los últimos años ha condicionado su política de fichajes y cumplimiento de la regla 1:1, será uno de los principales focos de la campaña electoral en la que el mandato de Joan Laporta pasará a ser juzgado.

Guardiola, licenciado en Ciencias Empresariales y considerado uno de los economistas más influyentes de Cataluña, es percibido como una pieza estratégica para diseñar un plan económico sostenible. Desde el equipo de Font se traslada que en las próximas semanas se anunciarán más nombres para consolidar un proyecto “plural y planificado” que blinde el modelo de propiedad del Barça y modernice su gestión.

Víctor Font ya recalcó meses atrás la importancia de un cambio en la dirección del Barcelona: “Laporta no puede durar ni cinco minutos más. Cada día que pasa, perdemos una oportunidad. Él es el Barça, si no lo quieres a él, no quieres al Barcelona. Hace reír mucho nuestro presidente y es una bestia comunicativa, pero el club necesita mucho más”.