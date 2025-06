El principal opositor a Laporta le acusa de hacer «bullying» a Ter Stegen: «Lo mismo que con Xavi»

Víctor Font, líder de la plataforma Sí al Futur y principal rival de Joan Laporta en las próximas elecciones a la presidencia del Barça, ha lanzado duras críticas a la actual directiva del club. Font ha expresado su preocupación por la gestión institucional, a pesar de reconocer la notable evolución del primer equipo en el terreno de juego durante la temporada, ha señalado a Laporta por el caso Ter Stegen.

Font se mostró especialmente crítico con el trato dispensado al guardameta Marc-André ter Stegen, a raíz del inminente fichaje del portero del Espanyol, Joan García. Aunque valoró positivamente la incorporación del joven guardameta, consideró «reprobable» la forma en la que se ha gestionado la situación del actual capitán azulgrana: «No se puede permitir que Ter Stegen se entere de esta operación a través de la prensa y no haya hablado con nadie del club. Se le está haciendo una especie de bullying. Lo mismo que hicieron con Xavi: lo renovaron y a los dos días ya no le cogían el teléfono».

Así de contundente se ha mostrado Víctor Font, que califica de bullying, en alusión a un posible mobbing, realizado al portero alemán en este mercado de fichajes. Pese a ello, cataloga el fichaje de Joan García, previo pago de los 25 millones de su cláusula de rescisión, como una decisión técnica acertada, aunque empañada por una gestión poco respetuosa con las figuras históricas del vestuario: «Está bien que no se haya esperado a que el titular se arrastre por el campo, pero no así. No tratamos bien a nuestras leyendas. Somos el Barça y tenemos que ser modélicos».

Más allá del ámbito deportivo, Font alertó, en una entrevista concedida al programa El Matí de Catalunya Ràdio, sobre la persistente debilidad económica del club, una situación que, según él, no ha sido corregida durante el mandato de Laporta: «Se termina el mandato y la situación económica no se ha revertido. Cada día que pasa sin resolver esta situación, hay más riesgo de que perdamos el club y pongamos en peligro a la nueva generación». En este contexto, lamentó que se gobierne «de espaldas al socio» y reclamó mayor transparencia y comunicación directa con la masa social.

Víctor Font también se refirió a la falta de profesionalización dentro del organigrama del club: «Cuando quieres retener talento y no tienes una estructura firme, corres el riesgo de inflación. No puedes tener a quince amigos tomando decisiones. Hay que ser firmes con la escala salarial, aunque eso suponga tomar decisiones difíciles».

Uno de los episodios más polémicos abordados por el empresario fue el fichaje de Vitor Roque. Font denunció una falta de transparencia en el proceso y cuestionó el papel desempeñado por Deco, actual director deportivo del club. «Antes de trabajar en el Barça, Deco ya ofreció a Vitor Roque. Entonces fue rechazado. Luego, ya en el cargo, su primer fichaje fue precisamente Vitor Roque, por 40 millones, teniendo a Marc Guiu en casa y sin margen de fair play. No estamos hablando de Haaland o Ronaldo, estamos hablando de Vitor Roque».

En cuanto a las próximas elecciones, previstas para dentro de 9 o 10 meses, Font confirmó su intención de presentarse como alternativa a la actual junta directiva: El socio debe poder elegir entre el modelo presidencialista de Laporta, sin transparencia, basado en la confianza en amigos y familiares, y un Barça de su gente, moderno, transparente y profesionalizado».