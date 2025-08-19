El Barcelona repesca un jugador que despidió… ¡hace dos meses!

Ya es costumbre que cada verano el Barcelona haga encaje de bolillos para conseguir confeccionar una plantilla competitiva. No sólo en la de fútbol, sino también en la de baloncesto, que está sufriendo grandes recortes para fomentar la principal sección del club. Es por ello que la entidad catalana se ha visto obligada a tirar de un jugador al que despidió hace sólo dos meses para completar el grupo de Joan Peñarroya.

Este martes, el Barça anunciaba la renovación de Youssoupha Fall por un año después de comunicar que no seguiría en junio. Un sinsentido en cualquier club, pero también un requisito para lo que es actualmente el Barcelona. El senegalés de 30 años continuará siendo el tercer pívot de Peñarroya, compartiendo rotación por segunda temporada con Willy Hernangómez y Jan Vesely.

Fall llegó a la Ciudad Condal el pasado verano procedente del Asvel, pero su nivel bajo llevó a la entidad culé a tomar la decisión de no renovarle y apostar por la búsqueda de otro pívot. Sin embargo, el paso de las semanas y la escasez de dinero ha llevado a la sección a repescar al interior de 2,22 metros al ser la opción más económica.

En su primera temporada disputó un buen volumen de encuentros (63), propiciado por la lesión de larga duración de Vesely. Esta campaña todo apunta a que no dejará de ser la tercera opción de Peñarroya para el 5, si es que el físico respeta tanto a Willy como al pívot de República Checa. Fall regresa dos meses después a un Barcelona que continúa dando palos de ciego ante una situación límite económicamente.

Fall, otro veterano para el Barcelona

Tal es el ahogo de la entidad que en el presente mercado ha tenido que fichar a tres jugadores que superan la treintena de edad, además de al base Juani Marcos (25 años) y un desconocido en ACB como Miles Cale (26). Toko Shenghelia (33), Will Clyburn (35) y ahora Fall tendrán la complicada tarea de devolver al Barça a lo más alto tanto en España como en la Euroliga en un punto ya elevado de sus trayectorias en el baloncesto.