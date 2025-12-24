Históricos del PSOE activan el ‘proyecto Lambán’: recorrerán toda España contra «el populismo de Sánchez»

Ex dirigentes y ex ministros socialistas han dado el pistoletazo de salida al proyecto Lambán o a su intento por recuperar los valores y principios del PSOE, a la vista de los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura y tras la respuesta ofrecida desde el entorno de Pedro Sánchez a la debacle extremeña. Representantes del PSOE histórico, que coincidieron con Felipe González y Alfonso Guerra, tratarán de activar un debate contra «las políticas populistas» que entienden abandera Sánchez y pueden llevar al partido «al borde de la desaparición» si no se corrige a tiempo.

Los ex dirigentes socialistas consultados cuentan con la adhesión de otras generaciones más jóvenes a lo largo del camino y aseguran que se dan un plazo máximo de tres meses para elaborar y presentar un documento inicial por toda España, «desde abajo hacia arriba», en asociaciones de vecinos, colectivos de profesores y otros foros diversos, para que estos colectivos sean también los protagonistas de un manifiesto de buen gobierno y de buenas prácticas políticas, «en defensa de la cultura del pacto y el acuerdo que presidió los grandes asuntos de Estado en nuestro país hasta hace pocos años».

Los históricos socialistas consultados celebran que el ex ministro de la etapa del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla, esté también trabajando sobre un manifiesto con el que intenta captar a aquellos socialistas descontentos o desencantados con la deriva y el tono «populista» que ha alcanzado el actual PSOE, que dirige con mano de hierro Pedro Sánchez.

De hecho, no descartan adherirse también al manifiesto en cuestión una vez se dé a conocer y añaden que «la situación es grave y requiere que la gente se movilice». Por ello, celebran cualquier movimiento de crítica constructiva que aparezca en el PSOE, «algo- apuntan- que no está ocurriendo apenas, porque la gente no se atreve a hablar» dentro del partido.

Activar el Proyecto Lambán

Fue el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, quien acuñó el término Proyecto Lambán el pasado 27 de noviembre, en un homenaje al fallecido ex presidente aragonés, Javier Lambán, para invocar el espíritu de un PSOE que -entienden los ex dirigentes socialistas- se ha ido perdiendo y que debería recuperarse por el bien de su partido. Pero desde entonces, el proyecto ha estado en standbye. Tras el batacazo en las elecciones extremeñas, los ex dirigentes socialistas consideran «urgente» ponerse manos a la obra.

Los más activos trabajan ya en la idea de un documento que dé las claves a militantes y votantes de los pasos que hay que acometer «para que el PSOE recupere la confianza y el prestigio perdido» y vuelva a conectar de forma mayoritaria con la sociedad civil.

El documento, según uno de los consultados, será «casi una enmienda a la totalidad al sanchismo y a los populismos, en general». A este ex dirigente socialista no le preocupa en absoluto que sus movimientos críticos para con Sánchez irrumpan en las sucesivas campañas electorales que hay fijadas en el calendario, empezando por Aragón, el 8 de febrero y, a continuación, ya en marzo, en Castilla y León, puesto que lo considera «una necesidad perentoria, para recuperarnos del desastre que se nos viene encima».