Villán de Tordesillas, el pueblo castellano donde Falange dobla al PSOE: «Aquí somos de derechas»

OKDIARIO se ha desplazado a Villán de Tordesillas, un pueblo castellanoleonés de la provincia de Valladolid donde las opciones políticas de derecha han arrasado en las recientes elecciones regionales. Allí, Vox, PP, Falange y SALF han obtenido un 93% de los votos frente a casi un 4,5% de la izquierda representada por el PSOE e IU. «Somos un pueblo de derechas», asegura un vecino de este pequeño municipio de 122 habitantes.

Los vecinos han denunciado que varias televisiones públicas han acudido al pueblo para señalar a aquellos residentes que han votado a opciones políticas situadas en la derecha. Una situación, expresan, que ha causado un gran malestar en esta pequeña localidad, acostumbrada a una convivencia vecinal tranquila. «He hablado y ha salido mi imagen y me han molestado todos los comentarios que se han hecho», ha denunciado una mujer.

«Yo no voy a entrar en ideologías políticas; de hecho, si entrase, tiraría más al centro izquierda que a la derecha, pero yo aquí nunca he tenido ninguna falta de respeto», ha dicho la misma vecina, quien trabaja como camarera en el bar del pueblo.

«Les gusta mucho la libertad, pero cuando alguien libremente decide votar a quien vote, lo persiguen», ha denunciado otro vecino de Villán de Tordesillas, el único municipio de España donde Falange consiguió durante la pasada legislatura un concejal de Gobierno.