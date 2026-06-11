Detenidos dos manteros en Palma por resistencia y atentado a la autoridad en una redada contra el ‘top manta’

La Policía Local de Palma ha detenido a dos manteros acusados de atentado y resistencia a la autoridad durante varios dispositivos contra el top manta en la Playa de Palma y s’Hort del Rei.

Según ha informado la Policía, las detenciones se produjeron durante la intervención en seis puntos de venta en los que los agentes confiscaron numerosos objetos.

Durante la jornada del lunes, hubo varios dispositivos contra la venta ambulante ilegal en la zona de Playa de Palma y s’Hort del Rei, en el marco de las actuaciones ordinarias de vigilancia y control que se desarrollan de forma continuada en distintos puntos de la ciudad y que durante la temporada estival cuentan con un refuerzo especial de efectivos.

El primero de los operativos se desarrolló a las 12.30 horas en la primera línea de la Playa de Palma, a la altura de la calle Misión de San Diego. En el dispositivo participaron una veintena de agentes pertenecientes al refuerzo de verano de Seguridad Turística (SETUR), a la Unidad Litoral y al refuerzo extraordinario de servicios.

Como resultado de la actuación, los agentes intervinieron seis puntos de venta ambulante ilegal, incautando numeroso género destinado a su comercialización ilícita. Además, durante la intervención se produjeron las dos citadas detenciones por presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

Posteriormente, a las 14.30 horas, se desarrolló un segundo dispositivo en la zona de s’Hort del Rei, en el centro de Palma. En esta actuación participaron también alrededor de veinte agentes adscritos al refuerzo de verano de SETUR y a las unidades extraordinarias que se despliegan también en Parc de la Mar y la calle Sant Miquel. Este operativo permitió intervenir cinco puntos de venta ambulante ilegal y su material.

Finalmente, a las 16.00 horas se llevó a cabo una nueva inspección en la zona de Pare Bartomeu Salvà, en la Playa de Palma. Los agentes comprobaron que no había presencia de vendedores ambulantes en el tramo horario inspeccionado.

El Ayuntamiento de Palma ha resaltado en un comunicado que con estas y otras actuaciones reafirma así su compromiso con la lucha contra la venta ambulante ilegal y la defensa del comercio local, en línea con lo establecido en la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica.