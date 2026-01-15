Duro golpe al ‘top manta’ en Palma: 550 artículos falsos requisados y un mantero detenido

La Policía Local de Palma ha infligido esta semana un duro golpe a la venta ambulante ilegal con dos operativos que se saldaron con cerca de 550 artículos falsos requisados y la detención de un mantero por resistencia a la autoridad.

El primero de los dispositivos se desarrolló el martes en la céntrica calle Sant Miquel, plaza Mayor y la zona de Dalt Murada. En total, se intervinieron 105 camisetas y 443 artículos que los agentes hallaron abandonados en la vía pública. En la actuación participaron agentes de la Unidad de Seguridad e Intervención (USEI) y del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP).

Entre los productos falsos requisados había camisetas deportivas, porta-tarjetas, imanes, bolsas pequeñas, pañuelos, gorras, cinturones, bandoleras, monederos, carteras, gafas y mochilas.

El miércoles tuvo lugar el segundo operativo en las zonas de s’Hort del Rei y Dalt Murada, nuevamente con la intervención conjunta de la USEI y el ECOP. En esta segunda actuación se arrestó a una persona por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y un delito contra la propiedad industrial.

Palma y su lucha contra los manteros

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Palma aprobó el año pasado una ordenanza cívica que sanciona también a todos aquellos que compren productos del top manta con multas de entre 300 y 750 euros.

Una normativa que también recoge la prohibición expresa de «colaborar con los vendedores ambulantes no autorizados en el espacio público con acciones como facilitar el género o vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad» y, a su vez, «comprar en el espacio público toda clase de artículos procedentes de la venta ambulante no autorizada», salvo, «cuando esta compra se efectúa en mercados autorizados».

Una decisión que fue aplaudida por las patronales AFEDECO y PIMECO, que consideran que sancionar a los que compren artículos a los manteros como camisetas de fútbol, bolsos, capazos, gafas, cinturones o zapatillas permite visibilizar y disuadir esta actividad ilegal.