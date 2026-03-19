Una diputada del PP en el Congreso refriega por la cara de Rosario Sánchez sus pellas en el ministerio

La diputada del Partido Popular en el Congreso, Miriam Guardiola, ha protagonizado este jueves un duro enfrentamiento contra la número dos del PSOE balear, Rosario Sánchez, por las ausencias de la socialista en su puesto de trabajo. Unas pellas denunciadas por OKBALEARES después de que la secretaria de Estado de turismo ha empezado a hacer campaña socialista en Baleares en días y horas laborables en los que debería estar defendiendo su puesto de trabajo y no su cargo en el partido.

En la comisión de Turismo e Industria del Congreso de los Diputados reunida hoy tras varios aplazamientos por parte de la número dos del PSOE balear, la diputada del PP ha acusado a Rosario Sánchez de «incompetencia y falta de gestión».

Blandiendo las informaciones publicadas por OKBALEARES sobre este asunto impresas en varios papeles, Guardiola ha señalado que «desde que la nombraron vicesecretaria general del partido socialista en Baleares, junto a su amiga y querida Francina Armengol, usted está más centrada en Baleares, en su campaña y en su promoción política que en la secretaría de Estado. ¿No se trabaja en la secretaría de Estado los lunes? «.

Guardiola ha comparado la ‘agenda’ de Rosario Sánchez con «los malos hábitos del Consejo de Ministros y de los ministros candidatos como la señora Montero o como la señora Alegría, o Ángel Víctor Torres, cuando utilizaban los viernes para ponerse un acto en su territorio y así no pagar los desplazamientos para llegar a su casa y aprovechar los lunes para hacer campaña».

Hay que recordar que la número 2 del PSOE balear y más que posible candidata socialista a las elecciones al Parlamento balear de mayo de 2027, Rosario Sánchez, está bajo sospecha. El pasado lunes, día laborable, protagonizó en la sede socialista de Palma una rueda de Prensa en la que cargaba contra la presidenta del Govern, Marga Prohens. Los diputados baleares del PP han solicitado conocer su agenda como secretaria de Estado de Turismo, trabajo del que se ausentó al menos el pasado lunes para un acto de partido, y no la ha facilitado.

La secretaria de Estado de Turismo, la socialista Rosario Sánchez, ha evitado facilitar al Congreso de los Diputados su agenda pública tras una pregunta escrita registrada por diputados del Grupo Parlamentario Popular, que reclamaban conocer el detalle de su actividad institucional. Rosario Sánchez, con alto cargo público, ha protagonizado o asistido a actos del PSOE en días y horarios laborables.

En la iniciativa parlamentaria, los diputados populares solicitaban expresamente la agenda de la secretaria de Estado en el ejercicio de sus funciones, en el marco de las labores de control al Gobierno.

Sin embargo, la respuesta remitida por el Ejecutivo no incluye la información requerida y se limita a ofrecer explicaciones genéricas, sin detallar ni un solo dato concreto sobre su agenda.

Desde el Partido Popular denuncian que el Gobierno “vuelve a esconder información” y critican que la contestación es “una respuesta vacía que no cumple con el deber de transparencia”.

“Es inaceptable que se oculte la agenda de una secretaria de Estado. Los ciudadanos tienen derecho a saber en qué emplean su tiempo los altos cargos”, señalan fuentes del grupo parlamentario.

Los populares consideran que esta negativa evidencia una “falta total de transparencia” y advierten de que el Ejecutivo está utilizando respuestas evasivas para evitar el control parlamentario.