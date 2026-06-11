Alejandro Fernández: «Ir a Waterloo a negociar con un golpista prófugo es puro sanchismo»

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, celebra estos días su congreso de renovación como líder del partido con candidatura única y lo hace reivindicando la línea política que ha defendido durante años frente al independentismo. En una entrevista concedida a OKDIARIO, Fernández aborda los grandes debates del PP catalán y nacional, desde la estrategia frente a Junts hasta la figura de Salvador Illa, pasando por la relación con Vox o el papel de Zapatero en el origen de la crisis constitucional española.

El congreso y la línea política

Fernández reconoce sin rodeos el retraso en la celebración del cónclave –«se ha tardado más de lo habitual», admite– y lo enmarca en el ciclo electoral que ha vivido el partido. Pero subraya que el propio congreso, con candidatura única y ambiente de unidad, demuestra que el PP catalán «afronta una de las mejores etapas de su historia después de haberlo pasado muy mal».

Sobre el debate ideológico histórico dentro del partido entre quienes apostaban por un acercamiento al catalanismo moderado y quienes, como él, rechazan cualquier connivencia con el independentismo, Fernández sitúa las cosas en su contexto: «En aquel debate entre Alejo y Piqué podía existir esa disyuntiva. Pero en el momento en que el que tienes delante ha sido protagonista de un golpe de Estado y sale escondido en un maletero, para mí no hay debate ninguno».

Ni moción de censura con Junts ni viaje a Waterloo

Fernández es categórico ante quienes defienden, ante la gravedad del momento político, que el PP podría justificar un pacto con Junts para una moción de censura: «¿Qué nos diferenciaría de Pedro Sánchez? Pactar con golpistas el futuro de España es practicar el sanchismo. Ya está Sánchez para ir a Waterloo a negociar con un prófugo golpista. Nosotros no».

El dirigente popular advierte de que la situación actual es distinta, pero no menos preocupante que la del 17-19: «El procés ha mutado. Tiene dos instrumentos. Uno es desmontar el Estado en Cataluña —la Guardia Civil ya no tiene presencia, se pierden competencias del Consorcio de la Zona Franca, las competencias marítimas— y el otro es avanzar hacia una confederación plurinacional que abra la puerta a la autodeterminación y a la balcanización de España. Cometer el error de practicar sanchismo como atajo para derrocar al sanchismo dejaría a España con muy mal futuro».

Feijóo y el Cercle d’Economia

Fernández defiende la actitud del líder nacional en su reciente conferencia ante el empresariado catalán: «Lo hizo muy bien. Fue educado y cordial en las formas, pero muy claro: el PP no puede someterse a lo que Junqueras y Sánchez pactan con nocturnidad y alevosía. Para que te respeten los demás, primero respétate a ti mismo».

A su juicio, la idea de que el PP deba asumir acríticamente el modelo pactado entre Sánchez y el independentismo para ser «aceptado» en esos círculos es un espejismo: «Pan para hoy y hambre para mañana».

«Illa es el Zapatero de nuestro tiempo»

Fernández traza una línea directa entre Zapatero, Sánchez e Illa. «No se puede entender a Salvador Illa sin Zapatero y sin Sánchez. Comparten proyecto político y comparten una estructura corrupta». Define al presidente de la Generalitat como «el Zapatero de nuestro tiempo», envuelto en el mismo relato de concordia y diálogo que ocultó, según él, una agenda de ruptura constitucional.

Sobre el caso de las mascarillas, Fernández es contundente: «El señor Illa permitió que Koldo, Ábalos y Cerdán gestionaran la compra de mascarillas en su ministerio. Incluyó en su equipo de máxima confianza al personaje conocido como Chili, que encargó un lote entre el que había cerca de 60 millones de euros en mascarillas defectuosas que acabaron en la basura. Las responsabilidades penales las dirán los jueces. Las políticas y morales están muy claras».

Vox: ni vergüenza ni cheque en blanco

Sobre la relación con Vox, Fernández responde sin complejos a si le generaría algún reparo un gobierno de coalición con ministros de esa formación: «¿Si los españoles votan eso? No, en absoluto». Pero marca el perímetro del PP: «Somos el partido mayoritario y lo sustancial del programa a aplicar es el nuestro. Las demás formaciones tendrán que aceptar que su peso sea proporcional a su apoyo en las urnas».

«Zapatero siempre quiso ganar la guerra que no ganó»

En uno de los momentos más directos de la entrevista, Fernández no oculta su rechazo al ex presidente: «A mí Zapatero me provocó repugnancia desde el minuto uno. Sánchez tiene una ideología líquida que adapta a sus intereses. En Zapatero veo más ideología genuina, aunque perversa: siempre quiso recuperar las dos Españas, romper la transición, ganar la guerra que no ganó. Y encima nos hacía el egipcio mientras defendía esas ideas. Va a tener en la historia el lugar que merece».