Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026: fechas, horarios, calendario y qué día empiezan online

Las rebajas de verano , tal y como ocurre con las de invierno, ya hace años que no tienen una fecha única o fijada en el calendario, de modo que desde que se optara por liberalizar el periodo de rebajas, surge siempre la misma duda con respecto a la fechas, especialmente cuándo empiezan y cuántos van a ser, los días en los que vamos a poder comprar con descuento. Y más, si tenemos en cuenta las rebajas online que suelen empezar días, u horas, antes.

De este modo ya podemos comenzar a tener en mente que las rebajas de verano 2026 no serán muy distintas, en cuanto a fechas, a los visto en los últimos años. Puede que cada tienda o firma tenga la libertad de elegir cuando hacerlas, pero lo cierto es que todas se siguen rigiendo por un calendario que aunque ya no es oficial, o no está pautado para que sean siempre las mismas en todos lados, en realidad es casi el mismo para todas ellas. Lo mismo ocurre además con las rebajas de internet o las de las versiones online de las tiendas, de manera que vamos punto por punto y te recomendamos que tomes nota porque ya vas a poder apuntar algunas fechas.

Calendario de rebajas 2026 en España

El calendario oficial de las rebajas de verano 2026 si lo miramos con respecto a cómo eran antes los periodos de rebajas de verano, podemos decir que arrancaría el 1 de julio, pero la mayoría de marcas no espera a ese día. Lo que se está viendo en los últimos años, y también en este 2026, es que casi todas las grandes cadenas se concentran en la última semana de junio. En concreto, se espera que sea entre el 24 y el 26 de junio es cuando empiecen a aparecer los primeros descuentos de forma general.

Esto ocurre en la mayoría de comunidades, aunque luego cada una tenga sus particularidades. En Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, por ejemplo, el adelanto es ya algo habitual y se repite prácticamente cada verano y luego está Madrid que en muchos casos adelantará las rebajas incluso al comienzo de la semana, es decir al 21 de junio.

Conviene entonces estar atentos porque aunque hablemos de la segunda semana de junio, si miras tienda por tienda puedes llevarte sorpresas. Por ejemplo Springfield ya las comenzó la semana pasada y desde el viernes 5 de junio en sus tiendas vemos carteles de rebajas.

Cuándo empiezan las rebajas

Al margen de Springfield, si miramos al detalle cuándo empiezan las rebajas por cada firma podemos ver que Inditex sigue siendo la referencia. Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti o Zara Home suelen empezar en tiendas físicas el último viernes de junio. En 2026, eso lleva directamente al viernes 26 de junio, que además coincide con el inicio del fin de semana, un momento clave para las ventas.

Mango se adelanta un poco más. En su caso, el inicio se espera que sea el 22 de junio, aunque en realidad ya lleva días con descuentos para clientes registrados. Es una forma de ir calentando la campaña antes de abrirla a todo el mundo. H&M por su parte, sigue una estrategia parecida ya que sus fechas se mueven entre el 20 y el 22 de junio, primero con promociones internas y después con rebajas abiertas.

En cuanto a El Corte Inglés que es todo un clásico en rebajas, también las arranca a finales de junio aunque en realidad su campaña empieza antes con ventas privadas, ofertas previas y descuentos que se van ampliando poco a poco, especialmente desde su web.

El resto de tiendas se mueve en esas fechas y luego está el pequeño comercio que siempre ha esperado al 1 de julio pero viendo la competencia es normal que también las adelante de modo que si tienes previsto ir de rebajas, mejor que comiences a fijarte a partir del 20 o 21 de junio.

Qué día empiezan las rebajas online

Además de las rebajas en tiendas físicas, no podemos olvidar las rebajas online, que arrancan casi siempre un día antes. Es decir, que según lo previsto las tiendas Inditex las empezarán el 25 de junio, jueves, a partir de las 19:00 o las 20:00 en la app y de las 21:00 o las 22:00 en la web.

Y luego si nos fijaos en otras firmas, entre el 15 y el 20 de junio, marcas como Mango o H&M lanzan ofertas sólo para usuarios registrados. Es una forma de adelantar el acceso a una parte de las rebajas que no empiezan hasta días más tarde. En definitiva no existe un único inicio sino que hay varios. Primero esas promociones previas, luego el arranque online y después la llegada a tiendas físicas uno o dos días más tarde.

Y ahí es donde se nota la diferencia entre comprar el primer día o esperar ya que cuando las rebajas llegan a tienda, muchas de las prendas más buscadas o no están o apenas quedan tallas, de modo que conviene estar atento y si se tiene oportunidad hacerse con lo deseado en las primeras rebajas, es decir, las de las aplicaciones y páginas web.