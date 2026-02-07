Hasta cuándo son las rebajas de invierno 2026: fecha de fin en las tiendas

Las rebajas de invierno en 2026 comenzaron el 6 de enero, día de Reyes, para la venta online y el 7 de enero en las tiendas físicas. Con el arranque de la campaña, numerosas marcas registraron un aumento de actividad tanto en sus páginas web como en sus aplicaciones, un comportamiento habitual tras el periodo navideño. Estas son fechas, ya consolidadas en el calendario comercial español, que marcan el comienzo de uno de los periodos de descuentos más relevantes del año pero que ahora llegan a su fin, de modo que ha llegado el momento de desvelar cuándo acaban esta rebajas de invierno, en tiendas en general, y en especial, las de El Corte Inglés e Inditex.

Los primeros días de rebajas concentran a quienes buscan productos muy concretos o tallas específicas, pero a partir de mediados de mes se nota un patrón distinto: muchos consumidores esperan las segundas rebajas, aproximadamente en torno al día 20 de enero, cuando los descuentos suelen ser más agresivos y los precios varían casi a diario. Este comportamiento ya es habitual y forma parte del ciclo natural de las rebajas de invierno. En ese contexto aparece la duda habitual: ¿cuándo terminan realmente las rebajas? La respuesta depende de dos elementos. Por un lado, del calendario general, que establece el cierre entre finales de enero y principios de febrero; y por otro, de las estrategias internas de cada cadena, que pueden prolongar la campaña varias semanas más.

¿Cuándo terminan las rebajas de invierno 2026?

El calendario orientativo de cada año marca que las rebajas de invierno suelen durar unas cuatro semanas, lo que coloca el final de la campaña entre el 28 y el 31 de enero. Esa sigue siendo la referencia para buena parte del comercio. En esta ocasión, el 31 de enero cayó en sábado pero lo cierto es que todavía podemos ver carteles de rebajas en muchas tiendas. Entonces, ¿cuándo van a acabar? Lo normal es que siendo este fin de semana el primero de febrero completo (el mes arrancó el pasado domingo), es de esperar que muchas tiendas ya dejen las rebajas y que el lunes 9 de febrero inicien su periodo de primavera.

Sin embargo, también es cierto que al entrar en cualquier tienda todavía vas a poder ver secciones o apartados con lo que queda de rebajas, y que posiblemente dure hasta que se agote todo, o antes de que llegue marzo.

¿Cuándo terminan las rebajas de El Corte Inglés?

En cuando a tiendas o firmas concretas, El Corte Inglés es una de las cadenas que más amplía la duración de las rebajas. Aunque se sumó al inicio del 7 de enero, ya ha confirmado que su campaña se mantendrá hasta el 28 de febrero de 2026. Esto convierte a la marca en uno de los operadores que más tiempo prolonga los descuentos en la temporada de invierno.

Esta estrategia no es nueva. El Corte Inglés suele combinar varios niveles de promoción: primeras rebajas, segundas rebajas y bajadas progresivas según avance febrero. De este modo, el periodo promocional se convierte en una campaña larga que convive con las nuevas colecciones sin interferir en ellas. Para el cliente, esto se traduce en un margen amplio para encontrar oportunidades, incluso cuando el resto del sector ya haya haya cerrado la temporada de rebajas.

Además, el modelo multisección de El Corte Inglés de moda, hogar, electrónica y deporte, permite que los descuentos evolucionen de manera distinta según la categoría. Por ello, durante febrero es habitual encontrar rebajas profundas en determinados departamentos mientras otros ya han recuperado sus precios habituales.

¿Cuándo terminan las rebajas en Inditex?

El grupo Inditex aplica un calendario propio para cada marca. Aunque todas comenzaron sus rebajas en torno al 6–7 de enero, el cierre no es uniforme y depende de la estrategia comercial de cada firma. Estas son las fechas confirmadas para 2026:

Zara: las rebajas de Zara finalizarán el 28 de febrero, tanto en tienda física como en la web y la app. La marca opta por un periodo prolongado alineado con la estrategia de El Corte Inglés.

las rebajas de Zara finalizarán el tanto en tienda física como en la web y la app. La marca opta por un periodo prolongado alineado con la estrategia de El Corte Inglés. Stradivarius: también cerrará rebajas el 28 de febrero . Es habitual que esta marca ajuste precios con frecuencia durante febrero, especialmente en artículos de temporada.

también cerrará rebajas . Es habitual que esta marca ajuste precios con frecuencia durante febrero, especialmente en artículos de temporada. Masimo Dutti: otra de las firmas de Inditex que ha anunciado que finalizará sus rebajas el 28 de febrero.

otra de las firmas de Inditex que ha anunciado que finalizará sus rebajas el 28 de febrero. Bershka y Pull & Bear: en ambos casos, el fin de las rebajas llegará el 22 de febrero, una fecha algo más corta que la del resto del grupo. Aun así, supera ampliamente el ciclo habitual de enero.

en ambos casos, el fin de las rebajas llegará una fecha algo más corta que la del resto del grupo. Aun así, supera ampliamente el ciclo habitual de enero. Oysho: es la marca más desmarcada del grupo este año. Oysho mantendrá rebajas hasta el 11 de marzo, lo que convierte su calendario en el más largo de toda la campaña de invierno.

En conjunto, Inditex refuerza la tendencia de ampliar las rebajas durante todo el mes de febrero. Esta estrategia les permite ajustar precios en función del ritmo de ventas y del stock sobrante, y facilita que el cliente encuentre descuentos más escalonados a medida que avanza la campaña.