Ni Andalucía ni País Vasco: ésta es la comunidad autónoma que más dinero se va a gastar en las rebajas de invierno

Los madrileños volverán a situarse a la cabeza del gastos en rebajas. Así lo indican las previsiones del sector textil, que apuntan a que los residentes en la Comunidad de Madrid serán los españoles que más dinero destinen a las compras durante la campaña de rebajas de invierno, con un gasto medio cercano a los 100 euros por persona en artículos textiles y de complementos. Esta cifra supera en unos 15 euros la media nacional y consolida a Madrid como uno de los principales motores del consumo en este periodo clave para el comercio. Según los datos facilitados por la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), a los madrileños les siguen en nivel de gasto los andaluces y catalanes.

La patronal destaca que la campaña de este año llega marcada por descuentos especialmente agresivos desde el inicio, una estrategia con la que las tiendas buscan atraer a un consumidor que sigue siendo muy sensible al precio tras meses de contención del gasto. Desde el sector confían en que esta política comercial permita dinamizar las ventas tras una campaña de Navidad que no ha cumplido del todo las expectativas. «Los consumidores tendrán la oportunidad de disfrutar de unas de las rebajas más atractivas de los últimos años, tanto en precio como en calidad y variedad», señalan desde la asociación.

Rebajas de invierno 2026

En términos de facturación, el sector textil prevé ingresar alrededor de 595 millones de euros durante las rebajas de invierno. Aunque esta cifra supone un descenso del 15 % respecto a campañas anteriores de referencia, Acotex subraya que las rebajas invernales siguen teniendo un peso muy relevante. En concreto, representan cerca del 20 % del volumen anual de ventas del sector, frente al 15 % que suelen aportar las rebajas de verano.

Esta diferencia se explica, en gran parte, por el tipo de artículos que se adquieren en invierno. Durante estos meses, los consumidores tienden a comprar prendas de mayor valor, como abrigos, chaquetas, prendas de abrigo técnico o incluso pieles, lo que eleva el ticket medio por compra. En el caso de Madrid, además, el mayor poder adquisitivo medio y la amplia oferta comercial influyen directamente en el gasto.

De cara a la actual campaña, Acotex ha avanzado que las ventas del sector podrían aumentar entre un 4 % y un 5 % en comparación con las rebajas de invierno de 2025. «El consumidor sigue mirando mucho el precio y las rebajas son el momento clave para renovar el armario aprovechando descuentos importantes», señalan fuentes del sector.

Según Acotex, muchas tiendas arrancarán las rebajas con descuentos del 50 % en numerosos artículos, porcentajes que en las segundas rebajas podrían llegar en muchos casos al 60 % e incluso al 70 %. Esta estrategia busca dar salida al inventario acumulado y estimular las compras desde los primeros días, en un contexto de elevada competencia tanto entre tiendas físicas como frente al comercio online.

El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, ha explicado que las rebajas de invierno son, en gran medida, «una consecuencia directa de cómo han ido las ventas durante la temporada». En este sentido, reconoce que la campaña de Navidad no ha sido todo lo buena que el sector esperaba, lo que ha llevado a muchas empresas a apostar por rebajas más agresivas para reactivar el consumo. «Empezamos las rebajas con ilusión y confianza en una recuperación progresiva de las ventas», ha señalado.

Ventas minoristas en 2025

«La campaña de Navidad no logró romper la dinámica negativa acumulada durante el resto del año, y las ventas minoristas de artículos textiles y calzado cerraron 2025 con una ligera caída. Con un periodo de ventas de Navidades que no fueron «las esperadas», los comerciantes de moda acabaron el pasado año registrando un descenso acumulado del 1,1 % con respecto a 2024.

En este sentido, según el barómetro elaborado por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), en diciembre las ventas de productos de moda disminuyeron un 0,2 % en relación con el mismo mes de 2024 (un 5,9 % menos que en el mes anterior), tras analizar tanto el comercio en establecimientos físicos como en tiendas online.

La patronal del comercio textil sostiene que el irregular comportamiento de las ventas en el pasado mes de diciembre se debe al adelanto de las compras de Navidad al Black Friday, donde el consumidor encuentra buenos descuentos. De esta forma, Acotex asegura que «el sector sigue sin recuperar las ventas de una manera consistente. Se cierra un año complicado con un descenso de las ventas del 1,1 % con una campaña de Navidad que no ha conseguido el objetivo buscado.

No obstante, a pesar de los malos resultados cosechados en el pasado mes, la asociación se muestra optimista de cara al comienzo de 2025 y confía en «en unas buenas rebajas que puedan incrementar las ventas entre el 4 y el 5 % respecto al año pasado», asegura la patronal del comercio textil», detalla la la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos (ACOTEX).