Hay colas en Parfois para comprar este bolso: lo vas a llevar todos los días y a un precio de risa

Los bolsos shopper con estampado animal se han consolidado como una de las tendencias más fuertes de la temporada, combinando estilo, funcionalidad y personalidad. Este tipo de bolso es ideal para quienes buscan un accesorio que pueda acompañar tanto looks casuales como outfits más sofisticados. Ahora hay colas en Parfois para comprar este bolso: el shopper de nylon con estampado animal, que destaca por su diseño versátil, materiales de calidad y detalles prácticos.

Actualmente, se encuentra en rebaja, pasando de 23,99 euros a 12,99 euros, lo que supone un 46% de descuento, convirtiéndose en una oportunidad perfecta para renovar el armario con un accesorio moderno, resistente y funcional que complementa cualquier estilo. El bolso shopper de nylon con estampado animal combina practicidad y estilo en un diseño cuidado. Es de tamaño grande (53.0×28.0x18.5 cm) y cuenta con forro y bolsillo interior, cierre de cremallera, asas de hombro fijas y asa bandolera ajustable y desmontable (longitud mínima-máxima: 25 cm). Su composición combina 80% poliéster y 20% poliuretano en el exterior y 95% poliéstter y 5% poliuretano en el forro, garantizando resistencia y facilidad de limpieza.

Parfois es una marca conocida por sus accesorios de moda contemporáneos, que incluyen bolsos, carteras, bisutería y complementos pensados para todos los estilos. La marca se caracteriza por ofrecer productos de tendencia con diseños innovadores y materiales de calidad, adaptándose a las necesidades del día a día de quienes buscan estilo y funcionalidad.

Cada temporada, Parfois lanza colecciones inspiradas en las últimas tendencias de moda, desde estampados animales hasta colores neutros y tonos vivos, que permiten combinar los accesorios con distintos outfits. Además, las rebajas hacen posible adquirir productos de calidad a precios más accesibles, como este bolso shopper de nylon con estampado animal, perfecto para quienes quieren renovar su armario sin comprometer su presupuesto.

Las características del bolso shopper de nylon

Estampado animal

Este estampado aporta un toque moderno y atrevido, siguiendo la tendencia del animal print que está en auge. Es un detalle que permite lucir un accesorio llamativo sin necesidad de recargar el resto del outfit.

Cierre con cremallera

El cierre asegura que todo el contenido del bolso permanezca protegido, ofreciendo tranquilidad al transportarlo. Además, la cremallera es suave y resistente, diseñada para soportar un uso frecuente.

Asas de hombros fijas

Las asas permiten llevar el bolso cómodamente colgado al hombro, distribuyendo el peso de manera equilibrada y facilitando la movilidad durante el día.

Asa bandolera ajustable y desmontable

Para quienes prefieren llevar el bolso cruzado o al hombro de forma más cómoda, el asa bandolera es ajustable y desmontable, ofreciendo versatilidad según la ocasión y el estilo que se quiera lucir. La longitud mínima-máxima de 25 cm permite adaptarlo a diferentes alturas y preferencias de uso.

Tamaño grande

Con dimensiones de 53.0 x 18.5 cm., ofrece amplio espacio para llevar objetos personales, documentos, compras o incluso una tablet. Su tamaño lo hace perfecto para el día a día, viajes cortos o salidas urbanas donde se necesita funcionalidad sin perder estilo.

Forro y bolsillo interior

El bolso cuenta con un forro interior de calidad que protege tus pertenencias y un bolsillo adicional para organizar objetos pequeños como el móvil, llaves o billetera, evitando que se pierdan entre los demás elementos del bolso.

La composición del bolso

El bolso shopper de Parfois combina materiales resistentes que aseguran durabilidad y facilidad de limpieza:

Composición exterior: 80% poliéster, 20% poliuretano.

Forro: 95% poliéster, 5% poliuretano

Ideas de looks para combinar: colas en Parfois para comprar este bolso

Es un accesorio versátil que puede complementar múltiples estilos. Algunas ideas de looks incluyen:

Look casual urbano

Jeans ajustados, camiseta blanca básica, zapatillas blancas y el bolso colgado del hombro para un estilo cómodo y moderno.

Look de oficina chic

Blazer neutro, pantalón de vestir, mocasines o botines y el bolso como toque de personalidad en un outfit formal.

Look de fin de semana

Vestido midi en tonos neutros, sandalias o botines y el bolso para un toque atrevido y elegante.

Look de viaje

Pantalones cargo, camiseta de algodón, zapatillas cómodas y el bolso como compañera práctica y espaciosa para llevar todo lo necesario.

Consejos para conservar el bolso en buen estado

Con estos cuidados, este accesorio mantendrá su forma, color y funcionalidad durante mucho tiempo, asegurando que tu inversión en estilo y calidad sea duradera: