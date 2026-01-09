¿Cuándo empiezan las segundas rebajas en Zara y hasta cuándo duran? Todas las fechas

Las rebajas de enero o de invierno acaban de comenzar pero seguramente ya te estarás preguntando en qué momento comenzará su segunda fase. Con Zara como una de las firma que más destacan en este periodo, muchas son las personas que ya habrán llenado su carrito de la compra online en su app o web o que habrán ido a sus tiendas a por prendas y artículos con descuentos que de media, se mueven en torno al 40%, pero si deseas encontrar todo ello mucho más barato, deberás esperar todavía unos cuantos días, pero ¿hasta cuándo? A continuación, te explicamos cuándo empiezan las segundas rebajas en Zara y hasta cuándo duran.

Según datos del de la Asociación Española de Consumidores, la media de gasto por persona en las rebajas alcanza los 197 euros, dando prioridad (92%) a la ropa y el calzado, por lo que saber el nivel de descuentos de tiendas como Zara y las fechas de hasta cuándo duran las rebajas y cuándo empieza la segunda fase es importante, si realmente deseas sacarle partido. Piensa que si bien ahora muchas de las prendas tienen descuento del 20, 30% o 40%, una vez lleguen las segundas rebajas, podremos encontrar del 50% e incluso más cuando lleguen los días finales de unas rebajas de invierno que para muchos, sirven también para cambiar o devolver regalos de Reyes. Por todo ello conviene saber bien la fechas, y en el caso de Zara y otras tiendas de Inditex, en qué momento exacto van a dar pistoletazo de salida a sus segundas rebajas.

Cuándo empiezan las segundas rebajas de Zara

Zara es sin duda el gigante de la moda low cost en España, o de la que se conoce también como fast fashion, y aunque en redes muchos se quejan de como en los últimos años parece que han subido precios de sus colecciones, no hay nada como sus rebajas para aprovechar y hacernos con todo lo que queremos, o necesitamos, pero casi a mitad de precio. Lo mejor además es que la firma estrella de Inditex es de las primeras en abrir periodo de rebajas, siendo el pasado martes 6 de abril cuando las comenzó en la app y en la página web. Luego fue el 7 de enero cuando ya empezaron las rebajas de Zara en todas sus tiendas físicas, y lo cierto es que había muchas ganas de que arrancaran si tenemos en cuenta que algunas prendas, como abrigos y jerséis sobre todo, ya están prácticamente agotados en muchas de sus referencias.

Y es que Zara suele tener siempre varias prendas que se hacen virales durante la temporada y que evidentemente, son las que más se venden cuando llegan las rebajas. Normal entonces que a día de hoy, por ejemplo, este abrigo reversible del que avisaba una empleada de Zara en redes, ya se haya agotado. Pero si lo que buscas son prendas básicas y calzado de temporada a buen precio y no tienes prisa en ir a por ello, la mejor opción es esperar un poco y aprovecharte de las segundas rebajas. Pero, ¿cuándo empiezan exactamente?.

Zara no tiene una fecha fija para el arranque de sus segundas rebajas, aunque echando la vista atrás y fijándonos en años anteriores, podemos decir que sería bueno anotar la fecha del jueves 15 de enero o como muy tarde la del lunes 19 de enero, para ir a echar un vistazo. Generalmente las segundas rebajas empiezan a partir de la segunda quincena de enero y también dependiendo del día, de modo que lo normal es que esperen a un lunes y por ello nada como decantarse por el 19.

¿Qué descuentos podemos encontrar en el segundo periodo de rebajas?

Ya hemos mencionado que las rebajas de Zara que arrancaron esta semana, cuentan con descuentos del 20, 30 o 40% aunque la media estaría en ese último 40%. Pero si deseas ahorrar todavía más, debes saber que para las segundas rebajas ese porcentaje suele subir hasta el 50% y en algunas prendas incluso al 60% de modo que, repetimos, si no tienes prisa y quieres por ejemplo un tejano básico o un abrigo que siempre está en colección, mejor que esperes todavía unos días y pagarás la mitad.

Cuándo acaban las rebajas

Y a medida que se acerque el final de las rebajas de Zara y que además el stock vaya desapareciendo, todavía puedes encontrar mayores descuentos. Pero ¿hasta cuándo? De nuevo no tenemos una fecha oficial aunque por norma general, todas las tiendas de Inditex suelen finalizar su periodo de rebajas de invierno la última semana de febrero, para de este modo lanzar la colección de primavera en el mes de marzo. Podemos entonces mencionar el 28 de febrero aunque en años anteriores, dependiendo del calendario, han alargado un poco hasta los primeros días de marzo. Anotemos entonces la fecha dada y también la del viernes 6 de marzo porque en esa primera semana todavía podrías encontrar una sección rebajada o con saldos y a la vez, las primeras propuestas de primavera.