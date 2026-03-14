El Gobierno de Pedro Sánchez ha rearmado la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), donde también opera Estados Unidos, con una empresa española que ha construido para Israel el tren ligero en territorios que la administración socialista considera como ocupados. El Ejecutivo español criticó a la compañía por esa obra y exigió «mayor diligencia en la valoración de los daños o vulneraciones a los derechos humanos» que pudiese ocasionar su actividad. Ahora, sin embargo, la contrata para reforzar la instalación militar en un momento especialmente delicado, tras las duras críticas de Donald Trump a Sánchez. Y es que el Ejecutivo negó a EEUU el uso de esa base para sus ataques a Irán.

El Ministerio de Defensa de Margarita Robles firmó un acuerdo con la multinacional tecnológica GMV para la instalación de una antena del sistema Focusear en Morón. Esta instalación se dedica al seguimiento de satélites en órbita geoestacionaria, es decir, la situada a 36.000 kilómetros del ecuador, donde los satélites se mueven con la rotación terrestre.

El jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó, puso en valor esta nueva instalación por la relevancia crítica para las operaciones militares y los servicios que proporciona a la sociedad.

Por otro lado, este convenio «no supone incremento del gasto público del

Ejército del Aire y del Espacio» porque los gastos «correrán a cargo» de la empresa española. Y es que se compromete a sufragar los «costes de instalación o cualquier otro que conlleve la operación y mantenimiento del sistema durante el tiempo de vigencia del convenio».

Señalada por cobrar de Israel

La empresa con la que Defensa ha firmado este convenio es una compañía española que se vio envuelta en la polémica tras conocerse que participaba, como subcontrata, en el proyecto de construcción de líneas de tren ligero que conecta Jerusalén con los asentamientos del Estado hebreo en sus alrededores. Se trata de una obra para extender 27 nuevos kilómetros de vía, 53 estaciones y varios depósitos en la conocida como Línea Roja y crear una nueva Línea Verde en los territorios ocupados.

Esta contratación llevó a la empresa ante el Punto Nacional de Contacto Español, un organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, entonces encabezado por Reyes Maroto.

El informe final del Ejecutivo, que se publicó sin explicitar el nombre de la empresa en cuestión, recomendó «mayor diligencia en la valoración de los daños o vulneraciones a los derechos humanos que pueda ocasionar la actividad de la empresa española» [sic]. A su vez, exigió también encargar «a un tercero independiente la elaboración de un informe que examine el impacto social que dicho proyecto pueda tener en los territorios ocupados».

La empresa también fue señalada por los grupos que fomentaron las manifestaciones propalestinas y antiisraelíes de septiembre de 2025, entre los que están el colectivo BDS, cuyo líder es Iban Vázquez, convocante de la manifestación violenta que reventó la Vuelta a España.

En su página web, BDS incluyó una entrada en su página web que pedía enviar un correo electrónico a esa empresa, entre otras, como participante en el proyecto del tranvía en los territorios ocupados. «¡Fuera de Jerusalén ocupada!», expresaba el título del post.

Bases clave de EEUU en España

La base naval de Rota (Cádiz) y la aérea de Morón de la Frontera son dos puntos clave en la estrategia militar de Estados Unidos. Durante la incursión militar de la administración Trump e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

La base tiene la función principal de despliegues rápidos. Concretamente, es clave para repostajes, bombardeos estratégicos y vigilancia. Se ha utilizado para operaciones en África y Oriente Medio. La instalación tiene también un objetivo logístico, como punto de tránsito de equipos y material en misiones internacionales. La base sirve también de apoyo a aviones cisterna, aeronaves y personal de la Fuerza de Respuesta de Crisis.

Por su parte, la base de Rota tiene una ubicación privilegiada para hacer escalas y para el mantenimiento de barcos, no solo de Estados Unidos, sino de toda la OTAN. Allí se encuentran cinco destructores de la Armada estadounidense y forman parte del escudo antimisiles de la Alianza Atlántica.