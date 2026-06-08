AEMET observa los próximos 7 días y lo que ve en los mapas no invita precisamente a guardar el paraguas: llegan lluvias y tormentas a estas zonas de España

Llegan lluvias y tormentas a estas zonas de España, la AEMET observa los próximos 7 días y lo que ve en los mapas no invita a guardar el paraguas. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Después de un mes de mayo en el que las temperaturas se han disparado, tenemos un junio, en el que quizás tocará empezar a tener en mente algunos cambios que pueden ser del todo inesperados. Lo que nos estará esperando es un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de empezar a prepararnos para unas lluvias y tormentas que pueden ir llegando a toda velocidad. No tendremos que guardar el paraguas, después de unos días de inestabilidad, los próximos 7 días en estas zonas de España puede llover.

Lo que ve la AEMET en estos días no invita a guardar el paraguas

Guardar el paraguas es algo que quizás no vamos a hacer en estas próximas jornadas, en especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en breve. Después de estas temperaturas que no dejan de subir, tocará estar preparados para afrontar algunos cambios más que pueden ser determinantes.

Es hora de conocer el tiempo que nos estará esperando, en unos días en los que quizás tendremos que apostar claramente por una serie de cambios que nos llevarán a tener entre manos el paraguas. Pese a estar en la estación en la que el tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

El verano es sinónimo de estabilidad, pero cuidado, no quiere decir que no tengamos algunas lluvias o elementos que nos llevarán a estar preparados para un cambio que podría ser esencial. Lo que nos estará esperando representa una novedad plena que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno.

No invita a guardar el paraguas, sino más bien todo lo contrario. Lo que puede pasar es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver en estas partes de España, según la AEMET.

Llegan lluvias y tormentas en estas zonas de España

Estas zonas de España son las que tendrán algunas lluvias y tormentas que obligan a activar gran parte de las alertas, lo que nos estará esperando es un importante cambio de tendencia que hasta el momento, nadie hubiera imaginado que fuera una realidad.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: Los expertos de Meteored nos explican que: «La próxima semana meteorológica en España estará marcada por una marcada configuración atmosférica, dominada por una fase positiva de la NAO (NAO+). Este patrón favorece el trasiego de borrascas por latitudes altas, mientras que las altas presiones se imponen en las zonas más meridionales. En este contexto, el anticiclón de las Azores ejercerá un claro predominio sobre nuestro entorno».

No todo el territorio disfrutará de este verano que parece que se extiende por momentos: «En cuanto a las precipitaciones, la semana también vendrá marcada por grandes contrastes. Mientras que el grueso de España permanecerá bajo condiciones estables y secas, el extremo de las perturbaciones atlánticas rozará el norte peninsular, dejando nubosidad y algunas lluvias, en general débiles, y también tormentas, que podrían ser incluso fuertes en algunas zonas».

Los expertos advierten de la llegada de este fenómeno: «El anticiclón de las Azores será el gran protagonista durante la mayor parte de la semana, imponiendo condiciones de estabilidad en casi todo el país. Esto se traducirá en cielos poco nubosos o despejados y un ambiente claramente veraniego en muchas regiones, con temperaturas entre 2 y 3 ºC por encima de la media en la primera mitad, posiblemente después los registros sean superiores».

Los contrastes serán más que evidentes en estas zonas del país: «En el interior y sur peninsular, el calor comenzará de nuevo a apretar con fuerza, alcanzándose máximas por encima de los 32-34 ºC en ciudades como Madrid, Toledo, Badajoz o Sevilla. En contraste, el norte peninsular quedará bajo la influencia de vientos más frescos y nubosidad variable, con temperaturas mucho más contenidas, generalmente no superarán los 25-27ºC en muchas zonas del tercio norte peninsular. Este contraste será especialmente notable entre el Cantábrico y el centro-sur peninsular. Mientras en el norte predominará un ambiente más suave y variable, y con ambiente inestable en la primera mitad de la semana, en el resto del país se disfrutará de un tiempo plenamente estable, cálido y sin precipitaciones».