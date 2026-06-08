AEMET prevé cielos despejados y algunas nubes en Andalucía, con vientos suaves y un ambiente cambiante

El 8 de junio de 2026, Andalucía se presenta con cielos poco nubosos en general, salpicados por algunas nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo. En las sierras orientales, se espera nubosidad de evolución durante la tarde. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables, con intervalos de moderada intensidad.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 8 de junio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se asoma despejado en Sevilla esta jornada, como si hubiera dejado atrás su manto de sombras. La mañana se presenta serena, con temperaturas que rondarán los 20 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 18. Con una brisa suave del sureste, el ambiente comenzará a cobrar vida, mientras el sol despierte dulcemente a las 7:03, prometiendo una jornada espléndida con poco riesgo de lluvia.

Ya por la tarde, el termómetro se elevará hasta los 36 grados, aportando ese calor característico de la ciudad, aunque la sensación podría ser aún más intensa. La humedad será palpable, añadiendo ese toque pesado al aire, especialmente cuando el sol se despida al caer la noche a las 21:43. Así, la jornada se cierra, dejando tras de sí una invitación a disfrutar del tiempo, ahora fresco y vibrante, antes de que caiga la oscuridad.

Córdoba: cielos nublados y lluvias inesperadas

Las primeras luces de la mañana en Córdoba envuelven la ciudad en una atmósfera tensa, con un aire fresco que presagia la llegada de cambios inminentes. Las nubes, que lentamente cubren el cielo, parecen estar silenciosamente preparando un espectáculo de contrastes. Con temperaturas que oscilan entre los 16 y los 36 grados, se vislumbra un día en el que el viento, soplando a 20 km/h y con ráfagas de hasta 40 km/h, marcará el ritmo del tiempo.

A medida que avance la jornada, la temperatura subirá, pero no sin antes dejar una sensación térmica que podría causar incomodidad por la humedad, alcanzando niveles de hasta el 100%. A diferencia de la tranquila mañana, la tarde traerá consigo la posibilidad de lluvias y un descenso térmico que podría sorprender a más de uno. Es recomendable no olvidar el paraguas si se planea salir, ya que el tiempo podría volverse impredecible.

En Huelva, cielos parcialmente nublados y ambiente acogedor

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y ligeras nubes por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 33 grados, con un viento suave que podría aportar algo de frescura al ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que se espera un ambiente tranquilo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo. La sensación térmica será agradable, creando condiciones perfectas para disfrutar de la ciudad.

Día soleado con brisa suave en Cádiz

A medida que amanece en Cádiz, el sol comienza a asomar por el horizonte a las 07:06, iluminando un día que promete ser mayormente despejado. Con temperaturas de 21 grados por la mañana, se disfrutará de un ambiente agradable, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 26 grados. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá similar, ofreciendo un respiro de sol claro, sin que se espere lluvia, ya que las probabilidades son inferiores al 20%.

Por la tarde, el calor ascenderá hasta los 25 grados, creando una atmósfera que, aunque cálida, se sentirá fresca gracias a la brisa suave. Con vientos que pueden alcanzar hasta 40 km/h, hay que estar atento a las ráfagas más fuertes. El día contará con aproximadamente 14 horas de luz, ya que el sol se esconderá a las 21:41, brindando una hermosa puesta de sol tras una jornada despejada.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para disfrutar de un paseo matutino. Las temperaturas rondan los 22 grados, con una suave brisa que refresca el ambiente. A medida que avance el día, el sol continuará brillando, elevando la temperatura hasta un agradable 34 grados por la tarde, sin riesgo de lluvia en el horizonte. Es el momento perfecto para lucir ropa ligera y disfrutar de actividades al aire libre, asegurándote de protegerte del sol.

Cielo despejado y ambiente cálido en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas en torno a los 19 grados. A medida que avanza el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 28 grados por la tarde, acompañados de vientos que soplarán del sureste a 15 km/h, haciendo que la sensación térmica se eleve al mismo tiempo.

Se esperan algunas ráfagas que podrían añadir un toque de dinamismo a la jornada, por lo que es recomendable disfrutar de la mañana al aire libre antes de que caiga la tarde. Con la humedad oscilando entre el 60 y el 90 por ciento, la noche ofrecerá un ambiente cálido y placentero, ideal para paseos en la costa malagueña.

Granada: día soleado ideal para pasear

En Granada, la mañana se presenta despejada, con un ambiente fresco que invita a disfrutar de un paseo. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados a lo largo del día, proporcionando una sensación térmica agradable. A medida que avanza la jornada, el sol se mantendrá radiante, creando un ambiente perfecto para actividades al aire libre. Recuerda llevar ropa ligera y no olvidar tus gafas de sol para disfrutar plenamente de este maravilloso día.

Almería: cielo despejado y cálido amanecer

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado, ideal para disfrutar de un cálido amanecer. A medida que avanza el día, la temperatura se eleva rápidamente, alcanzando una máxima de 27 °C por la tarde, mientras que el viento sopla del suroeste a unos 20 km/h, aportando algo de frescura.

Sin embargo, la tarde promete ser tranquila, con temperaturas agradables y solo una leve brisa. Se recomienda aprovechar el sol brillando hasta su ocaso a las 21:27, ideal para actividades al aire libre, manteniendo siempre una botella de agua a mano para mantenerse hidratado ante la baja humedad.