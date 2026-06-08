Conciertos en País Vasco el 8 de junio: Kneecap en Bilbao y Euskadiko Orkestra en San Sebastián, horarios y dónde verlos

Hoy lunes 8 de junio no va a ser un día cualquiera para quienes siguen de cerca la música en directo en País Vasco. La agenda cultural se anima con dos propuestas que no tienen nada que ver entre sí, pero que comparten algo importante y es que ambas prometen una experiencia potente, cada una en su estilo o en su terreno. Por un lado, Bilbao recibirá a uno de los grupos más comentados del momento dentro del hip hop europeo; por otro, San Sebastián vivirá una noche de música clásica con nombres de primer nivel internacional.

De este modo, en un mismo día se puede disfrutar de la energía cruda y provocadora de Kneecap o también sumergirse en un concierto sinfónico de alto nivel con la Euskadiko Orkestra. Dos maneras muy distintas de vivir la música en directo, pero igual de atractivas. Así que si estás pensando en qué hacer ese lunes o simplemente quieres tener claro qué se cuece, aquí tienes todos los detalles con los horarios, lugares y qué puedes esperar de cada concierto.

Kneecap en Bilbao

Bilbao será el punto de encuentro para los seguidores del rap más irreverente y con mensaje. El trío norirlandés Kneecap aterriza en la Sala Santana 27 con un directo que, según quienes ya los han visto, no deja indiferente a nadie. Formados por Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí, han conseguido abrirse paso en la escena internacional mezclando bases electrónicas muy potentes con letras cargadas de crítica política y referencias culturales propias de Irlanda. Su identidad es clara y no buscan suavizarla. De hecho, parte de su atractivo está precisamente en eso.

El concierto está previsto en la Sala Santana 27, un espacio bien conocido en Bilbao por acoger eventos de este tipo, especialmente cuando se espera un ambiente intenso y bastante entregado por parte del público. En cuanto a los horarios, las puertas abrirán a las 20:00 y el inicio está fijado para las 21:00. Conviene llegar con algo de margen, porque este tipo de conciertos suele reunir a bastante gente desde primera hora.

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El grupo llega presentando su nuevo trabajo, «FENIAN», un título que no es casual. Tiene detrás toda una carga histórica que ellos han decidido reinterpretar, apropiándose del término (que hace referencia a revolucionaros irlandeses de finales del siglo XIX y comienzos del XX) para darle un significado actual, más ligado a la reivindicación y a la identidad. Las entradas, según la información disponible, ya están agotadas en los canales oficiales. Aun así, algunos fans están recurriendo a plataformas de reventa para intentar no quedarse fuera.

Euskadiko Orkestra en San Sebastián

A la misma hora, pero con un ambiente completamente distinto, San Sebastián ofrecerá una cita para quienes prefieren una experiencia más pausada, más centrada en la interpretación y el sonido en estado puro. La Euskadiko Orkestra actúa en el Auditorio Kursaal dentro de lo que supone el último programa de su temporada 2025/2026. No es un concierto más en el calendario, sino el cierre de curso, lo que siempre añade un punto especial. La cita está programada para las 19:30, un poco antes que el concierto de Bilbao, lo que en cierto modo obliga a elegir si alguien se planteaba acudir a ambos.

El repertorio gira en torno a dos compositores clave: Prokofiev y Tchaikovsky. Al frente estará el director polaco Michal Nesterowicz, que cuenta con una trayectoria muy reconocida, especialmente en este tipo de repertorio. Le acompañará el pianista Boris Giltburg, uno de esos nombres que suelen atraer por sí solos a los aficionados a la música clásica. Será el encargado de interpretar el Concierto para piano nº3 de Prokofiev, una pieza exigente tanto técnica como emocionalmente.

La segunda parte del programa incluirá obras de Tchaikovsky, lo que completa una propuesta bastante sólida para cerrar la temporada con peso. En este caso, las entradas sí siguen disponibles a través de los canales oficiales de la orquesta y del propio Kursaal.

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Dos planes muy distintos el mismo día

Lo interesante de este 8 de junio en Euskadi es precisamente el contraste. No es sólo que haya dos conciertos, sin que representan dos formas casi opuestas de entender la música en directo. En Bilbao, se vivirá algo en un ambiente más cercano y con mucha energía, mientras que en San Sebastián, podremos asistir a una sala de conciertos, con butacas, silencio y atención total a cada nota. Pero no hay una opción mejor que otra. Si buscas algo intenso, directo y con un punto provocador, lo de Kneecap es difícil de igualar y si prefieres una experiencia más cuidada, más centrada en la calidad interpretativa, la Euskadiko Orkestra puede ser tu acierto musical para comenzar la semana. Eso sí, si tienes claro que quieres ir a alguno, mejor no dejarlo para el último momento.