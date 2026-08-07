Todo por decidir ante la gran jornada final de la 44 Copa del Rey Mapfre

Después de tres jornadas de Serie Preliminar, el viernes supuso el inicio de la Serie Final que recrudece la batalla por la 44 Copa del Rey Mapfre en las clases ORC y en los monotipos ClubSwan 42. En esta fase de la competición, cada prueba puntúa un 50% más que en las tres sesiones previas y ya no hay descartes, lo que elimina el margen para el error. La bahía de Palma volvió a cumplir, y las seis categorías pudieron regresar al Real Club Náutico de Palma con pleno de pruebas y una provisional que deja la batalla por el título lista para sentencia en la emocionante jornada final del sábado.

Los líderes de la 44 Copa del Rey Mapfre después de cuatro días son los españoles Teatro del Soho San Miguel en Uber ORC B, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en Baleària Women’s Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; el alemán Earlybird en Azulmarino ORC C; y el sueco Rán en Sail Racing ORC A.

Abanca ORC 0

La Serie Final arrancó con victoria de Hispania, que hoy no contaba con Don Felipe a bordo por su viaje oficial a Colombia. El TP52 español regresaba momentáneamente al podio, colocándose segundo y a 8,5 puntos del líder Vudu. Pero un doloroso noveno en la siguiente devolvía al barco de la Escuela Naval de Regatas de la Armada Española a la cuarta plaza con la que había iniciado la jornada. Al frente de la tabla, Vudu hacía los deberes anotando sendos segundos que permiten al equipo del italiano Mauro Gestri llegar a la última jornada con una renta de nueve puntos respecto al suizo Kilara II y 11,5 respecto al ganador de la segunda prueba del día, el brasileño Caballo Loco.

Mauro Gestri confesó haber sufrido y disfrutado a partes iguales: “Hoy ha sido un día duro e intenso, pero lo he disfrutado. Hemos conseguido dos segundos puestos y estamos intentando guardar lo mejor para el final. Estamos mejorando mucho, lo cual es bueno teniendo en cuenta que empezamos hace solo dos años. Y yo estoy mejorando, ¡o eso es lo que me dicen! No se trata de lo que haces bien, sino de lo que haces mal, y si cometes menos errores que los demás, ya lo haces bien”.

Sail Racing ORC A

La victoria del Rán en la prueba inicial redujo a sólo medio punto la ventaja del Nola en cabeza de la clase. El duelo se repetía en la siguiente manga, con nueva victoria del barco de Niklas Zennström por delante del de Taavet Hinrikus, los dos claros dominadores de la semana. Rán es el nuevo líder de Sail Racing ORC A, un punto por delante de Nola. Tras los dos Carkeek 40 se abre una brecha de 19 puntos sobre el tercero, el GP42 sueco Garm.

Paul Wilcox, timonel del Rán, explicaba ya en tierra: “Creo que hemos mejorado en las salidas. Son embarcaciones muy delicadas, en el buen sentido de la palabra: recompensan un buen trimado y la precisión con el timón”.

Uber ORC B

El líder Teatro del Soho San Miguel comenzó el día encadenando su tercera victoria parcial consecutiva para escaparse al frente de la competida Uber ORC B. Un tercero en la siguiente manga, por detrás de Beso Beach y el argentino Katara, bastó al barco de Javier Banderas para hacerse fuerte al frente de la tabla de cara a la gran final del sábado. Lidera ahora por 14,5 puntos frente al L’Immens y por 19,5 respecto al Katara, la renta más abultada del universo ORC. Pero en una flota con 23 barcos y puntuación 1,5 en cada prueba que se dispute, el décimo título del equipo de Banderas todavía no está asegurado.

Ángel Medina, trimmer del Teatro del Soho San Miguel, destacó: “Mañana será un día especial, porque además de salir a por otra posible victoria, celebraremos una fecha muy especial: mañana, 8 de agosto, celebraremos el día en el que nuestro táctico Luis Doreste se colgó su primera medalla olímpica, y eso para nosotros es un orgullo”.

Azulmarino ORC C

El Earlybird del alemán Hendrik Brandis comenzó la Serie Final con una rentable victoria que le permitía aprovechar el cuarto sumado por Project Work para arrebatarle el liderato provisional en Azulmarino ORC C. El equipo español recuperaba parte del terreno perdido en la siguiente manga, al firmar un tercero por un cuarto de su rival en una prueba ganada al alimón por Niramo y Django. Después de cuatro días y siete pruebas, los tres primeros de la clasificación se encuentran concentrados en menos de tres puntos.

El mallorquín, Manu Weiller, táctico de Earlybird, comentó de regreso al RCNP: “Lo bueno de hoy es que parecía que era el típico día de Palma, pero no lo ha sido. Lo de ir a la derecha en la primera regata, creo que no se lo esperaba nadie; ahí hemos conseguido sacar mucho y ganar. Una pena la segunda regata, porque íbamos primeros en la primera boya y hemos tenido un problema en la popa, pero bueno bien. pensaba que iba a ser peor el resultado, sinceramente en la llegada. Llegar al último día con opciones era el objetivo de toda la semana, y lo hemos conseguido”.

ClubSwan 42

La batalla de ClubSwan 42 comenzó con una emocionantísima prueba inicial que terminó con la primera victoria parcial de la semana para el Selene Alifax y un inaudito empate en la segunda posición entre Nadir y Pez de Abril, subcampeón y campeón del mundo respectivamente. En la segunda, Nadir volvía a ser segundo, esta vez por detrás del británico Long Echo, resultado que permitía al equipo de Pedro Vaquer regresar a tierra con la mejor tarjeta de la flota por cuarto día consecutivo y reforzar su liderato: aventaja por m del italiano Selene Halifax y 26,75 de Pez de Abril.

Después de cuatro días de magnífico rendimiento, Pedro Vaquer se muestra cauto de cara a la final del sábado: “En esta flota, a la mínima que te enredes te pasan cinco barco. Tienes que ir muy con cuidado, muy concentrado. Con la ventaja que tenemos, esto no está hecho. Hay que tener en cuenta que Máximo fue campeón del mundo de ORC, tiene una tripulación muy buena y un táctico que es de lo mejor de Italia. Te puedes despistar en nada. Pero bueno, decimos también que si el peor resultado que hemos hecho es dos segundos, mañana haciendo dos segundos ganamos”.

Baleària Women’s Cup

Una completa jornada de cruces ordenó la provisional de Baleària Women’s Cup, pero no varió la identidad del equipo que lidera la clase femenina. El Baleària Team RCNP de María Bover continúa intratable en su defensa del título, y encadena 11 primeros y tres segundos después de tres días de competición. Aventaja por cerca de 20 puntos al Solgreen – Les Roches de Elena de Tomás, que hoy tuvo una jornada irregular. Terceras son las chicas de Pulperas Team, de Sara Momplet.

María Bover explicó de regreso a su club: “Hoy hemos estado muy acertadas con las maniobras, las salidas, y hemos tenido pocos líos entonces hemos podido estar ahí arriba pero bueno no nos queremos confiar porque los equipos son muy fuertes y mañana quedan unas cuantas pruebas de estas de Round Robin y luego los seis primeros equipos pasan a una series finales que valen doble. No podemos confiarnos”.

Mañana se decide todo

Después de cuatro días de competición, la 44 Copa del Rey Mapfre afronta su gran final con un programa a dos asaltos para las cuatro divisiones ORC y los monotipos ClubSwan 42. Calculadora en mano, no hay ningún título decidido, aunque varios candidatos parten con clara ventaja en las apuestas. La clase femenina comenzará la jornada completando sus cinco últimos cruces para definir a los seis equipos que lucharán por La Copa en las decisivas Medal Races.

La última jornada comenzará a las 13:00h para todas las clases salvo la femenina, que iniciará sus cruces a las 12:00h. Los campeones serán coronados en la entrega de premios que se celebrará en el Palacio de la Almudaina de Palma a las 21:00h.