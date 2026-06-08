Mensajeros de Paz, la ONG del padre Ángel, tiene previsto no seguir acogiendo a unas familias que tiene alojadas desde hace años en unas estancias sin regularizar situadas en la parcela de Catedral de Justo. Una construcción que carece de licencia municipal. Ahora mismo se encuentra cerrada por decisión del cura mientras trata de conseguir los permisos de actividad.

Según ha podido saber OKDIARIO, a una de estas familias afectadas, con menores de edad, se le ha pedido desde el pasado mayo por parte de esta ONG «buscar otro lugar para vivir». «Nos echa (el padre Ángel) para tener la licencia» del Ayuntamiento», es el mensaje que trasladan, sosteniendo que no se les ha ofrecido una alternativa habitacional. «Dicen que así quieren evitarse problemas», añaden.

Sin embargo, este extremo lo niegan desde Mensajeros de la Paz, organización con la que se puso en contacto este periódico. «Les acogimos en un momento de extrema vulnerabilidad, cuando no tenían donde vivir, como solución temporal. Les hemos dicho que esa situación se ha prolongado más de lo previsto y que necesitamos buscar una alternativa. Les hemos ofrecido varias opciones, entre ellas un alojamiento en Morata de Tajuña o el retorno voluntario a su país de origen, que por el momento han rechazado. Seguimos trabajando para encontrar una solución», explican desde la ONG del padre Ángel, que esta semana acompañará al Papa León XIV en su encuentro con inmigrantes ilegales en Canarias.

También se les ha planteado que recibirían un «apoyo económico temporal para pagar un alquiler», pero «por ahora no nos han informado si aceptan alguna de las opciones. Seguimos buscando una solución», insiste la organización Mensajeros de la Paz, que apunta que «hay tres familias en una situación similar, a las que acogimos en el mismo contexto de vulnerabilidad»

El pasado mes de febrero, la ONG de padre Ángel cerró de forma temporal la Catedral de Justo, después de que el Ayuntamiento denegara la realización de una actividad en su interior al carecer de licencia.

«En el caso de una familia en concreto, también les hemos proporcionado ayudas económicas en momentos en que todos sus miembros estaban desempleados, para cubrir necesidades básicas de manutención, la cual se ha dado en concepto de apoyo social, tal y como se hace con otras familias que están dentro de los programas de Mensajeros de la Paz. En ningún caso se ha vinculado esa ayuda a ningún tipo de contraprestación laboral. Uno de los miembros colaboraba como voluntario por iniciativa propia», explica Mensajeros de la Paz.

A pesar del cierre provisional, el Padre Ángel cuenta con seguir explotando esta construcción de materiales reciclados, que no es un lugar de culto y que le donó en vida su artífice, el albañil Justo Gallego, de profundas convicciones católicas.

Como reveló en exclusiva OKDIARIO, el sacerdote próximo al PSOE llegó a destinar una parte del simulado baptisterio a la instalación de una mezquita. Un hecho que provocó una fuerte indignación en los vecinos de Mejorada del Campo.

«Edificación irregular»

«El Ayuntamiento no tiene abierto ningún expediente de clausura definitiva de la Catedral de Justo ni de desarmado de la estructura», explicaron fuentes municipales a este periódico el pasado febrero, negando proceso alguno de enajenación. Lo que sí han constatado los técnicos municipales es que se trata de una «edificación irregular» que no puede albergar «actividad alguna».

Este periódico informó en octubre de 2025 que la Catedral de Justo no tiene licencia urbanística, según la documentación obrante en el Ayuntamiento dirigido por el socialista Jorge Capa. Por ejemplo, los servicios técnicos municipales subrayaron en un informe fechado el 7 de febrero de 2024 que todavía faltaba por ser aportada parte de la documentación requerida y pusieron de relieve la existencia de «órdenes de ejecución emitidas por este servicio técnico, e incumplidas», citando, entre otras, «las emitidas en fechas 7 de septiembre de 2016, 16 de diciembre de 2016, 12 de mayo de 2017, 31 de agosto de 2017, así como 29 de diciembre de 2017».