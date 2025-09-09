Indignación de los vecinos con el padre Ángel por instalar una mezquita en la catedral de Justo

La catedral de Justo en Mejorada del Campo -como se conoce al monumento no consagrado hecho con material reciclado durante décadas por el albañil Justo Gallego, ya fallecido- alberga un espacio convertido en mezquita, lo que genera profunda indignación entre los vecinos, según ha podido comprobar OKDIARIO sobre el terreno de este municipio del sureste de la Comunidad de Madrid.

Este lugar, ahora convertido en un centro social de Mensajeros de la Paz, la fundación del padre Ángel, permite el rezo musulmán en el habitáculo concebido en su día como un baptisterio.

Esta mezquita se abrió después del fallecimiento de Justo Gallego en noviembre de 2021. En los años sesenta, el albañil empezó a levantar sin licencia su ‘catedral’ -una construcción de desechos que se hizo conocida internacionalmente a raíz de un anuncio de Aquarius en 2005- en agradecimiento a la Virgen del Pilar por recuperarse de una tuberculosis.

A la entrada de este espacio ya se observan dos columnas coronadas por la Virgen del Pilar -único elemento bendecido de toda la construcción- y el Apóstol Santiago. Es la carta de presentación de esta catedral que Justo Gallego construyó para que algún día fuera lugar de culto de la religión católica. Y es que aquí no se da misa ni su iglesia forma parte de la Diócesis de Alcalá de Henares (Madrid), a la que está adscrita Mejorada del Campo.

Sin embargo, debido a su fallecimiento a los 96 años, Justo Gallego, de profundas convicciones cristianas, no pudo terminar su obra y donó la también conocida como catedral de la fe a la ONG del padre Ángel, que retomó los trabajos de construcción. A partir de aquí, fue cuando se habilitó una mitad del baptisterio para ser una mezquita, y la mitad restante, está dedicada a un «oratorio multiconfesional».

Interior de la mezquita en la Catedral de Justo en Mejorada.

Tras hacerse cargo del monumento la ONG Mensajeros de la Paz, lo que era una construcción concebida como una catedral católica pasó a ser un «lugar para el encuentro» de distintas religiones, tanto es así que la mezquita fue abierta a un metro escaso del pedestal con la imagen de Santiago Apóstol, conocido también como Santiago Matamoros.

En la página web de la fundación del padre Ángel puede leerse la siguiente descripción de esta finca: «Un espacio para acoger a todos, hombres y mujeres, ricos y pobres, para los que creen y para los que no creen, un lugar de encuentro para distintas religiones».

Asimismo, Mensajeros de la Paz sostiene que es «un centro de espiritualidad. Un oasis de silencio y oración. Para los heridos de la vida. Para los que sueñan con un mundo mejor. Para los que están solos. Para los olvidados del sistema. Con múltiples espacios religiosos».

El padre Ángel y Justo Gallego. (Foto: Mensajeros de la Paz)

También aparece definido en la web como «un centro social. Un pequeño hospital de campaña. Una casa solidaria para compartir. Un proyecto sobrehumano hecho por las manos de un hombre. Un lugar donde las familias necesitadas puedan recibir ayuda», dice la fundación del padre Ángel, el mediático sacerdote que ocupó un asiento destacado y preferente entre los militantes asistentes al último Congreso Federal del PSOE de Pedro Sánchez.

En cambio, los vecinos de Mejorada del Campo no comparten que se haya dado este fin interreligioso a lo que Justo Gallego siempre quiso que fuera una catedral católica. «Justo tenía claro que Santiago Apóstol era su norte, y la Basílica del Pilar, y ahora este hombre (por el padre Ángel) lo ha variado un poquito, ha venido con sus ideas propias, con la internacionalidad», admite un vecino que conoció durante muchos años al artífice de la construcción.

«Justo tenía claro que era católico cien por cien, Santiago Apóstol fue apodado Matamoros, y evidentemente, si su ídolo era Santiago Apóstol, pues está claro que no comulgaban con los moros», añade este ciudadano que trató a Justo Gallego.

Además, relata que cuando el albañil murió, en la edificación «no estaba la mezquita, ni banderas internacionales, ni la Virgen de Covadonga, ni una mariposa» que hay sobre el baptisterio ahora convertido en un espacio para el rezo musulmán. «Realmente, ese hombre (por el padre Ángel) no ha respetado la base de

Justo», que quería levantar una catedral católica, concluye este vecino.

Malestar de los vecinos

Por su parte, otro ciudadano de Mejorada que prefiere no dar la cara ante la cámara muestra su malestar con que Mensajeros de la Paz haya convertido la obra de Justo -cuenta con 4.700 metros cuadrados- en «salones de boda». Además, señala que la ONG retiró «imágenes de santos» que había en el interior.

«No me parece bien que lo compartan dos religiones», comenta también otra mujer. «Hay mucha gente en el pueblo que no ve bien lo que han hecho, abrir una mezquita en la obra de Justo», señala otra vecina. «Mezclar dos religiones, juntas, en el mismo sitio, me parece mal», afirma otro hombre a la cámara en conversación con OKDIARIO.

Fuentes de Mensajeros de la Paz afirman que la mezquita está abierta para su uso y que los musulmanes de Mejorada la han llegado a utilizar. Sin embargo, ahora ya no lo hacen, puesto que rezan en otro lugar del pueblo, una especie de garaje en un punto más céntrico del municipio, como pudo comprobar este periódico.