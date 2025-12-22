Koldo cuenta su vida en prisión: «Tacho las semanas en un calendario, entreno y juego al parchís y dominó»

«Tacho las semanas que llevo aquí en un calendario, entreno, juego al parchís y al dominó», así describe Koldo García su vida en prisión en una conversación telefónica mantenida desde la cárcel de Soto del Real con este periódico.

Koldo García llamó el pasado 19 de diciembre a OKDIARIO desde un teléfono fijo del locutorio de la cárcel. Pese a estar en prisión preventiva, quiere tener voz y expresarse sobre lo que está viviendo junto a José Luis Ábalos.

«Todo bien, todo bien, la verdad es que muy bien. No te puedo decir nada malo de aquí, la gente es muy correcta, a mí me tratan con un respeto y un cariño fuera de lo normal. El 95% de los funcionarios son gente muy agradable, profesional, que hace su trabajo y se va a su casa», explica, a la vez que matiza que hay un 4% de jefes y 1% de sus aduladores que no son así.

El ex asesor de Ábalos dice que está comiendo bien, adaptando su dieta a la diabetes que padece. «Entreno 2 horas 45 al día, ahí descargo todo, desde las 09:15 de la mañana hasta las 12:30, por la tarde juego una partidita al parchís, al dominó», explica y, con su buen humor, dice: «Estoy de vacaciones».

Koldo explica en su llamada que tiene fotografías de su familia puestas en la celda y un calendario que tacha por semanas el tiempo que lleva ahí. «José también tiene sus cosas», explica.

«Hay unas vacas cojonudas»

Koldo, en el momento de la llamada, aún seguía compartiendo celda con Ábalos que no para de fumar y de roncar, algo que incomoda un poco a Koldo.

«He estado con José toda la vida, sé como es y es verdad que yo no fumo y él fuma, pero bueno, se abre la ventana con vistas a unas vacas que son cojonudas», explica Koldo. La periodista responde: «Sí, hay una finca con ganadería y el entorno es bonito», a lo que Koldo responde con sarcasmo: «Sí, sí, sí, ya te digo yo para tomarme una cervecita y unas aceitunas».

El ex asesor de Ábalos también cuenta en su llamada que se lleva bien con el 95% de los funcionarios que hacen su trabajo en Soto del Real: «Me tratan con cariño, con respeto, colaboran con los presos e intentan darles una segunda oportunidad».

«Hay algunos que se creen los dueños del mundo que son los jefes y hay empleados que siguen a los jefes porque no saben hacer otra cosa». Y sugiere que en Benemérita ocurre lo mismo: «En la Guardia Civil hay muchísima gente que hace su trabajo, que se juega la vida por dos duros de mierda y los jefes lo único que quieren es poder».