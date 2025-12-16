Koldo: «Con la fortuna de Zapatero viven 5.000 generaciones como la mía»

Koldo García desvela en OKDIARIO los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero con la dictadura venezolana. El ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes revela que el ex presidente del Gobierno ha hecho «una fortuna» gracias a sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. Esa opaca relación tiene como epicentro, según su testimonio, la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), señalada en múltiples ocasiones por la corrupción. El asesor ministerial revela que Zapatero «colabora en la exportación de petróleo de Venezuela a otros países», además de hacer negocio «con el oro». La conexión con el chavismo le habría permitido amasar un ingente patrimonio, según Koldo García, que retrata así al ex presidente: «¿Para qué vas a quedarte con todo si no lo vas a poder disfrutar?».

En esta nueva entrega de la entrevista, realizada poco antes de su ingreso en prisión, García ofrece más detalles de la fortuna del dirigente socialista.

PREGUNTA.- ¿Qué me dice de José Luis Rodríguez Zapatero?

RESPUESTA.- Ex presidente del Gobierno de España, un señor que se dedica a la representación pero, con todo el respeto que se merece un ex presidente, y me da igual de la opción política que sea, hay muchísimas cosas que no comparto.

P.- ¿Por ejemplo?

R.- Bueno, vive y deja vivir, ¿para qué vas a quedarte con todo si no lo vas a poder disfrutar? ¿Para qué quieres veinte coches si sólo utilizas uno por la mañana? Es una persona con la que no comparto, con la que no estoy de acuerdo…

P.- ¿Se ha hecho millonario Zapatero?

R.- Pues hombre, según tengo entendido, sí.

P.- ¿Muy millonario?

R.- Sí, sí, yo tengo entendido que sí.

P.- ¿Con negocios en Venezuela?

R.- Según tengo entendido, sí. Y así me lo decían personas que han estado allí.

P.- ¿Y cómo hacía el dinero?

R.- Desconozco cómo, pero lo que me han dicho es que tenía muchísimos negocios en Venezuela y los gestionaba… Yo supongo que serán todos negocios lícitos.

P.- ¿Con petróleo?

R.- Sí, me dijeron con petróleo y con recursos naturales.

P.- ¿Oro?

R.- Creo que sí, también.

P.- Y eso, ¿quién se lo comentaba? ¿Gente del gobierno venezolano?

R.- Gente cercana al gobierno de Venezuela, creo que anteriormente ocuparon algún cargo allí y se marcharon, pero sí que eran cercanos al gobierno de Venezuela.

P.- ¿Y ha hecho Zapatero una fortuna fastuosa?

R.- Eso es lo que me dicen. También tiene muchas relaciones con empresarios de España, según tengo entendido, se lleva muy bien con empresarios chinos… Es un hombre que se mueve muy bien y su estructura es amplia, muy amplia.

P.- ¿Ha hecho negocio Zapatero con PDVSA, la gran petrolera de Venezuela?

R.- Según me dijeron, sí.

P.- ¿Colabora en la exportación de petróleo de Venezuela a otros países?

R.- Según me dijeron, sí, cómo lo hace, lo desconozco.

P.- ¿Cobra del gobierno venezolano?

R.- Ahí, yo creo… Opino que sí.

P.- ¿Es verdad que, cada vez que va a Venezuela, tiene una tarifa de varios cientos de miles de dólares?

R.- Eso no lo sabía. Me acuerdo de que un empresario de España, que es amigo de Zapatero, me dijo, estando yo en el Ministerio de Transportes, que no tenía absolutamente nada. Yo dije que me resultaba extraño. Si lo vuelvo a ver ahora, le explico que no tiene ni para tomar el café con leche por la mañana, según él…

P.- ¿Qué fortuna puede tener Zapatero?

R.- No lo sé…

P.- ¿Pero para que vivan unas cuantas generaciones?

R.- De las mías, así como unas 5.000. Y creo que me quedo corto.

P.- ¿O sea, que ha hecho un fortunón?

R.- Sí.